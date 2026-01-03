Η Κολομβία ανέπτυξε στρατό στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

0

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής

Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στη γειτονική του χώρα.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

«Η κυβέρνηση της Κολομβίας καταδικάζει την επίθεση κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και της Λατινικής Αμερικής», αναφέρει ο Γουστάβο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που συγκάλεσε στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 10:00 στην Ελλάδα), επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο κολομβιανός πρόεδρος ζήτησε επίσης την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επισημαίνοντας πως «οι εσωτερικές συγκρούσεις επιλύονται ειρηνικά από τον λαό».