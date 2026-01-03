Ο πρόεδρος της Κολομβίας καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους στο Καράκας

0

Ο Γκουστάβο Πέτρο ζήτησε την άμεση σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα μια επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, αφού ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο Κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.

Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχζετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.