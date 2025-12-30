Η Ρωσία απειλεί να σκληρύνει τη στάση της μετά την επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – «Γνωρίζουμε πώς και πότε να απαντήσουμε»

0

Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει το γεγονός, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε προεδρική κατοικία στην περιοχή Νοβγκορόντ θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «ακόμα μια σειρά ψεμάτων» με στόχο να δικαιολογηθούν οι επιθέσεις σε βάρος της Ουκρανίας και την παράταση του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε τη διάψευση της επίθεσης από την πλευρά της Ουκρανίας – και δήλωσε ότι πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης πηγαίνουν με τα νερά του Κιέβου.

«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει στόχο την κατάρρευση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Η διπλωματική συνέπεια θα είναι να σκληρύνει η διαπραγματευτική θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο ρωσικός στρατός, δήλωσε ο ίδιος, γνωρίζει πώς και πότε να απαντήσει.

«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να το αψηφήσει αυτό και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, που πηγαίνουν με τα νερά του καθεστώτος του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν την ιδέα ότι αυτό δεν συνέβη», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Είναι ένας απολύτως παράλογος ισχυρισμός»

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να δηλώσει πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της επίθεσης, λέγοντας ότι υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων τέτοιες λεπτομέρειες δεν θα πρέπει να γίνονται δημοσίως γνωστές.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία έχει υλικά αποδεικτικά στοιχεία για την επίθεση με drone, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα drones αλλά ότι το ερώτημα περί θραυσμάτων αφορά το υπουργείο Άμυνας.

«Κανένα αποδεικτικό στοιχείο»

Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν επίθεση με drones κατά κατοικιών του Βλαντίμιρ Πούτιν», δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα.

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί».