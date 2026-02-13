Πόλεμος στην καρδιά του χειμώνα: Το 30% των σχολείων στο Κίεβο χωρίς θέρμανση

0

H Ρωσία εξαπέλυσε τους τελευταίους μήνες μαζικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας

Σχεδόν το 30% των σχολείων στο Κίεβο είναι χωρίς θέρμανση μετά τα ρωσικά πλήγματα εναντίον του ενεργειακού δικτύου, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, οι οποίες προβλέπουν συγχωνεύσεις σχολείων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

H Ρωσία εξαπέλυσε τους τελευταίους μήνες μαζικές επιθέσεις με ντρόουν και πυραύλους εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και θέρμανσης.

Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τη στιγμή που η Ουκρανία ζει έναν ιδιαίτερα παγωμένο χειμώνα, με θερμοκρασίες που πέφτουν έως τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Έπειτα από αυτούς τους βομβαρδισμούς, 315 σχολεία και παιδικοί σταθμοί στο Κίεβο «είναι χωρίς θέρμανση, ήτοι πάνω από το 30% του συνολικού αριθμού των σχολικών εγκαταστάσεων της πόλης», ανακοίνωσε σήμερα η δημοτική αρχή.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, «τα σχολικά συγκροτήματα θα συγχωνευτούν προσωρινά προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με φυσική παρουσία», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Μετά τις σχολικές διακοπές, περίπου 110.000 μαθητές επέστρεψαν στα μαθήματα στις αρχές Φεβρουαρίου, ένα μέρος των οποίων εξ αποστάσεως, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, νέα ρωσικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς θέρμανση χιλιάδες κτίρια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Με πληθυσμό περίπου 3 εκατομμυρίων κατοίκων πριν από τον πόλεμο, το Κίεβο διαθέτει τρεις μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύουν την πόλη με ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Καθένας εξ αυτών έχει υποστεί ζημιές επανειλημμένως από ρωσικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.