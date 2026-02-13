Η Κίνα δηλώνει πρόθυμη να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

0

Ο ΥΠΕΞ Σιμπίχα κάλεσε τον Κινέζο ομόλογό του στο Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε σήμερα ότι προσκάλεσε τον Κινέζο ομόλογό του στο Κίεβο, εκτιμώντας ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία που συμπληρώνει ήδη τέσσερα χρόνια.

«Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία» είπε ο Σιμπίχα στο ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι Novyny Live μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια. «Εκτιμούμε τη στήριξη της Κίνας για την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας και είχαμε μια πολύ ουσιαστική και ρεαλιστική συζήτηση», πρόσθεσε.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Πεκίνου για τη συνάντηση αυτή ο Ουάνγκ ανέφερε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, όμως δεν έκανε κανένα σχόλιο γύρω από την πρόσκληση που έλαβε από τον Σιμπίχα. «Είναι ενθαρρυντικό ότι διάφοροι διάλογοι γύρω από την ουκρανική κρίση προχωρούν εντατικά», σημειώνεται στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου. «Είμαστε πρόθυμοι να διατηρήσουμε την επικοινωνία με την Ουκρανία και να εργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα ώστε να παίξουμε εποικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη μιας πολιτικής λύσης στην κρίση», πρόσθεσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Κίνα διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας και αρνήθηκε να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.