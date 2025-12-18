O αρχικατάσκοπος του Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με την νέα αρχηγό της βρετανικήςΜΙ6

0

Το νέο έγινε γνωστό από την Μόσχα

O διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Σεργκέι Ναρίσκιν δήλωσε ότι είχε προσφάτως τηλεφωνική συνομιλία με την επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας (SIS), μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο TASS.

«Πριν από μερικές ημέρες, είχα μια αρκετά μεγάλη τηλεφωνική συνομιλία με την νέα διορισθείσα επικεφαλής της MI6 (Μπλέιζ) Μετρεουέλι» δήλωσε ο Ναρίσκιν, διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Ναρίσκιν είπε ότι Ρώσοι αξιωματικοί των ρωσικών υπηρεσιών εργάσθηκαν επίσημα στο Λονδίνο και ότι αξιωματικοί της SIS εργάσθηκαν επίσημα στην Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο TASS, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.