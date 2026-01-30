Στην Ουκρανία διατάχθηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά από επτά χωριά, στα βορειοανατολικά

0

Πολιορκία από τους Ρώσους στην ευρύτερη περιοχή του Χάρκοβο

Η Ουκρανία διέταξε σήμερα την εκκένωση επτά χωριών της περιφέρειας του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, καλώντας οικογένειες με παιδιά να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, ένας δείκτης της προώθησης των ρωσικών δυνάμεων στον τομέα αυτό.

«Η απόφαση λήφθηκε για την αναγκαστική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά από επτά χωριά», ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Τα χωριά αυτά βρίσκονται νοτίως της πόλης Βοβτσάνσκ, την κατάληψη της οποίας ανακοίνωσε στα τέλη του 2025 ο ρωσικός στρατός έπειτα από σκληρή μάχη, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.