Ο Νικ Ράινερ, ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, συνελήφθη για τους φόνους του πατέρα του και της μητέρας του

Τι συνέβη την προηγούμενη ημέρα του εγκλήματος

Ο Νικ Ράινερ, 32 ετών, γιος του Αμερικανού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, συνελήφθη για τους φόνους του πατέρα του και της μητέρας του, της Μισέλ Σίνγκερ, και θα προσαχθεί ενώπιον δικαστή όπου θα του απαγγελθούν επισήμως κατηγορίες, ανακοίνωσε η αστυνομία του Λος Αντζελες. Εχει φυλακιστεί σε φυλακή της κομητείας του Λος Αντζελες χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

«Εξακριβώθηκε ότι το ζεύγος Ράινερ έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο Νικ Ράινερ είναι υπεύθυνος για τον θάνατό τους», ανακοίνωσε η αστυνομία του Λος Αντζελες.

Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, είχε προκαλέσει την προηγουμένη επεισόδιο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή όπου ήταν προσκεκλημένος μαζί με τους γονείς του, μετέδωσε σήμερα το NBC News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου που επικαλείται «δύο πρόσωπα με γνώση του επεισοδίου», ο Νικ Ράινερ «προσέβαλε τους άλλους προσκεκλημένους» με την συμπεριφορά του. «Οι γονείς του Ράινερ ταράχτηκαν και ενοχλήθηκαν από την συμπεριφορά του γιου τους και ανησύχησαν για την υγεία του», δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο NBC News.

Σύμφωνα με τους New York Times, «ο Ρομπ και ο Νικ Ράινερ είχαν βίαιο διαπληκτισμό».

Ο Νικ, ένα από τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ζούσε κατά διαστήματα στο σπίτι των γονιών του. Μιλούσε ανοικτά για την εμπειρία του στην αντιμετώπιση της τοξικομανίας που χρονολογείται από την ηλικία των 15 ετών. Σε podcast δήλωνε ότι ακολούθησε 18 κύκλους απεξάρτησης κατά την διάρκεια των εφηβικών του χρόνων.

Ο Νικ Ράινερ διηγιόταν επίσης ανέκδοτα από την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του. Μία φορά είχε διηγηθεί σε άλλο podcast το 2018 ότι, αφού πέρασε μέρες ξάγρυπνος λόγω της κατανάλωσης κοκαΐνης, άρχισε να χτυπά ό,τι του έπεφτε στα χέρια στο σπίτι των γονιών του.

Οταν αρνιόταν να ακολουθήσει αγωγή απεξάρτησης κατά την διάρκεια της εφηβείας του βρισκόταν μερικές φορές στον δρόμο ή σε δομές φιλοξενίας. Το 2016, είχε δηλώσει στο περιοδικό People ότι είχε ζήσει άστεγος πολλές φορές στο Μέιν , στο Νιού Τζέρσεϊ, στο Τέξας.

Το 2015, ο Ρομπ και ο Νικ Ράινερ συνεργάσθηκαν στην ταινία «Being Charlie», εμπνευσμένη από την περιπέτεια του Νικ με τα ναρκωτικά.