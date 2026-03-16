Άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ο Στιβ Γουίτκοφ μιλά με τον Αραγτσί

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ιστότοπου Axios

Ένας απευθείας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επανενεργοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios.

Το ενημερωτικό μέσο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Πυρκαγιά σε κοίτασμα πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι, εξαιτίας επιδρομής drones

Επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσε πυρκαγιά στο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου Σαχ στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, συμπληρώνοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες με στόχο να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το κοίτασμα Σαχ είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και βρίσκεται 180 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αμπού Ντάμπι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.