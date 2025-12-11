Αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας

0

Το Καράκας κατηγορεί την Ουάσινγκτον για κλοπή – «Διεθνής πειρατεία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα «πολύ μεγάλο» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε μια περίοδο κατά την οποία έχει κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα τάνκερ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

BREAKING: Trump: We have just seized a tanker on the coast of Venezuela. Large tanker, largest one ever seized actually. pic.twitter.com/9qmcwVWpQN — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

Τα στοιχεία του κατασχεθέντος τάνκερ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει τις πιέσεις σε βάρος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως οι μέρες του στην εξουσία είναι «μετρημένες», όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ ναρκωτικών. Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

«Διεθνής πειρατεία»

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κλοπή» και «διεθνή πειρατεία», μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η «πολιτική επιθετικότητας» κατά της Βενεζουέλας αποτελεί μέρος ενός «σκόπιμου σχεδίου για την λεηλασία των ενεργειακών μας πόρων».

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Τραμπ καθιστά σαφές «ότι η πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας αποτελεί μέρος ενός σκόπιμου σχεδίου για τη λεηλασία των ενεργειακών μας πόρων».

Επιπλέον, σημειώνει ότι οι λόγοι πίσω από την παρατεταμένη επιθετικότητα κατά της Βενεζουέλας «έχουν τελικά αποκαλυφθεί».

«Δεν είναι η μετανάστευση. Δεν είναι η διακίνηση ναρκωτικών. Δεν είναι η δημοκρατία. Δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντοτε αφορούσε τους φυσικούς μας πόρους, το πετρέλαιο μας, την ενέργειά μας, τους πόρους που ανήκουν αποκλειστικά στον λαό της Βενεζουέλας».

Η ανακοίνωση κατηγορεί περαιτέρω τις ΗΠΑ για «ιμπεριαλιστικές καταχρήσεις» και αναφέρει ότι θα προσφύγει σε όλα τα υπάρχοντα διεθνή όργανα «για να καταγγείλει αυτό το σοβαρό διεθνές έγκλημα» και θα «υπερασπιστεί με απόλυτη αποφασιστικότητα την κυριαρχία της, τους φυσικούς της πόρους και την εθνική της αξιοπρέπεια».