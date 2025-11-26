Δύο εθνοφρουροί νεκροί από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο

0

«Θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα», είπε ο Τραμπ για τον δράστη

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν θανάσιμα σήμερα από τα πυρά ενόπλου στην Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορες του FBI απέκλεισαν την περιοχή και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας. «Με μεγάλη θλίψη, επιβεβαιώνουμε ότι τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνιας που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον υπέκυψαν στα τραύματά τους», ενημέρωσε ο Πάτρικ Μόρισεϊ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. «Ολόκληρη η πολιτεία μας θρηνεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ τις υπηρεσίες και τη θυσία τους, και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτήν την αποτρόπαιη πράξη», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών» – ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό και νωρίτερα έγραψε σε μήνυμά του στο Truth Social πως «το κτήνος που πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς, τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, έχει επίσης τραυματιστεί σοβαρά. Ανεξαρτήτως (σ.σ. της έκβασης), θα πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα».

Συναγερμός για λόγους ασφαλείας σήμανε εξάλλου στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπου καθηλώθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA). Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί πλέον, χωρίς να διευκρινίζεται εάν το συμβάν συνδέεται με το επεισόδιο κοντά στον Λευκό Οίκο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.