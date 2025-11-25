Politico: Το επώδυνο δίλημμα του Ζελένσκι – Να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία ή να βασιστεί στους διστακτικούς Ευρωπαίους

0

Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με τους Financial Times

Τη Δευτέρα, οι Ευρωπαίοι συνεχάρησαν τους εαυτούς τους, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη που υποδηλώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ακούσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την επιβολή μιας κακής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ναι μεν στη Γενεύη δόθηκε μια μάχη, στις Βρυξέλλες όμως επικρατεί ο διχασμός.

«Αν και απομένει ακόμη δουλειά να γίνει, υπάρχει πλέον μια σταθερή βάση για να προχωρήσουμε», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζοντας την «καλή πρόοδο» που προέκυψε από την «ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία» στις συνομιλίες.

Ήταν σίγουρα «πρόοδος» το γεγονός ότι οι κορυφαίοι σύμβουλοι της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία, αφού είχαν αποκλειστεί από το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ, το οποίο φοβούνταν ότι ήταν τόσο μεροληπτικό που θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να εξαπολύσει περαιτέρω επιθέσεις.

Ωστόσο, η χαρά δεν κράτησε πολύ, όπως γράφει το Politico.

Τη Δευτέρα το βράδυ, η Ρωσία απέρριψε το επικαιροποιημένο κείμενο της συμφωνίας, το οποίο είχε αναδιατυπωθεί με τη συμβολή της Ουκρανίας και των συμμάχων της κατά τη διάρκεια των μακρών συνομιλιών με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κίνδυνος για την Ουκρανία τώρα είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα επαναφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο στην αρχική του θέση: μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 28 σημείων που προκάλεσε αναταραχή μεταξύ των αξιωματούχων στις Βρυξέλλες, επειδή θα ανάγκαζε το Κίεβο να παραχωρήσει εκτάσεις γης στη Μόσχα, να εγκαταλείψει την ελπίδα να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να μειώσει το μέγεθος του στρατού του από σχεδόν 1 εκατομμύριο σε 600.000 στρατιώτες.

Αν συμβεί αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί μπροστά σε μια δυσάρεστη επιλογή: είτε να δεχτεί την πρόταση που ετοίμασαν ο Τραμπ και ο Πούτιν, είτε να ρισκάρει το μέλλον της χώρας του με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα λάβει επαρκή βοήθεια από τους Ευρωπαίους φίλους του.

Αυτοί είναι οι ίδιοι φίλοι που, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν του στέλνουν στρατεύματα, ούτε τα όπλα που θέλει, ούτε καν κατάσχουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας από τις τράπεζές τους για να τον βοηθήσουν να αγοράσει προμήθειες.

Απρόθυμοι να πολεμήσουν

Για ορισμένους Ρεπουμπλικάνους των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι που αντιτίθενται στη συμφωνία του Τραμπ και στους συμβιβασμούς που θα απαιτήσει, απατούν τον εαυτό τους. «Ποια είναι η εναλλακτική λύση;» ρώτησε ο Γκρεγκ Σουένσον, πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων στο εξωτερικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Politico.

«Μπορείς να μιλάς όμορφα, να παρευρίσκεσαι σε όλες αυτές τις διπλωματικές συναντήσεις και να στέλνεις τους καλύτερους ανθρώπους σου στη Γενεύη, αλλά ο μόνος τρόπος να νικήσεις τον Πούτιν είναι να πολεμήσεις — και κανένας από αυτούς δεν είναι πρόθυμος να το κάνει», είπε ο Σουένσον. «Οπότε όλα είναι λόγια. Όλα ακούγονται υπέροχα όταν μιλάς για δημοκρατία και υπεράσπιση της Ουκρανίας, αλλά απλά δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουν».

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και αξιωματούχοι θα διαφωνούσαν, επισημαίνοντας τα τεράστια χρηματικά ποσά και τα όπλα που έχουν στείλει οι κυβερνήσεις τους στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς και την οικονομική πρόκληση της μείωσης του εμπορίου με τη Ρωσία, ιδίως των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ απέσυραν την υποστήριξή τους, η Ευρώπη έχει προχωρήσει εμφανώς για να καλύψει το κενό.

Αλλά στην πραγματικότητα, η αρχική πρόταση του Τραμπ προκάλεσε πανικό στους αξιωματούχους και τους διπλωμάτες στις Βρυξέλλες και αλλού, επειδή γνώριζαν ότι ο Ζελένσκι δεν μπορούσε να βασιστεί στην Ευρώπη για να κάνει αρκετά για να βοηθήσει την Ουκρανία μόνη της.

Πριν από ένα μήνα, οι ηγέτες της ΕΕ συγκεντρώθηκαν σε μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, προβλέποντας με αισιοδοξία ότι θα εξασφάλιζαν μια ιστορική συμφωνία για τη χρήση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως «δάνειο αποζημίωσης» για να θέσουν το Κίεβο σε ασφαλή οικονομική βάση για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια.

Ωστόσο, σε μια σημαντική διπλωματική και πολιτική γκάφα, το σχέδιο κατέρρευσε εν μέσω απροσδόκητων αντιρρήσεων από το Βέλγιο.

Καμία πρόοδος στο θέμα των περιουσιακών στοιχείων

Οι συνομιλίες εντείνονται τώρα μεταξύ των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων της ΕΕ, ιδίως των Βέλγων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους που, όπως και άλλοι, ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι.

Ορισμένοι διπλωμάτες ελπίζουν ότι η πίεση από τον Τραμπ θα αναγκάσει το Βέλγιο και τις άλλες χώρες της ΕΕ που έχουν επιφυλάξεις σχετικά με το σχέδιο των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων να συμφωνήσουν. Μια ιδέα που δεν έχει αποκλειστεί είναι η χρήση μέρους των περιουσιακών στοιχείων παράλληλα με κοινά ομόλογα της ΕΕ ή ενδεχομένως άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές από κυβερνήσεις της ΕΕ, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ φοβούνται ότι η όλη ιδέα ενός δανείου αποζημίωσης προς την Ουκρανία με χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων θα καταρρεύσει αν το τελικό σχέδιο ειρήνης περιέχει αναφορά στη χρήση των ίδιων κεφαλαίων.

Το αρχικό σχέδιο πρότεινε τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων σε μια επενδυτική πρωτοβουλία στην Ουκρανία, με το ήμισυ των εσόδων να πηγαίνει στις ΗΠΑ, μια ιδέα που οι Ευρωπαίοι απέρριψαν ως «σκανδαλώδη». Ωστόσο, μόλις τελικά αρθεί η επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, η Euroclear — η χρηματοοικονομική αποθεματική εταιρεία με έδρα το Βέλγιο που κατέχει τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία — θα μπορούσε να καταλήξει να πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα.

Αυτό θα μπορούσε να αφήσει τους φορολογούμενους της ΕΕ να αναλάβουν την αποπληρωμή των χρημάτων, ένα σενάριο που πιθανότατα θα βαρύνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ καθώς εξετάζουν αν θα υποστηρίξουν την ιδέα του δανείου τις επόμενες εβδομάδες.

Στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα της διατήρησης της ειρήνης. Νωρίτερα φέτος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ ηγήθηκαν των προσπαθειών για τη συγκέντρωση υποστήριξης για μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη από χώρες εθελοντές που θα σχηματίσουν μια «συνασπισμό των προθύμων». Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Μακρόν είχε ακόμη προτείνει την ιδέα της «παρουσίας στρατευμάτων» πριν από τη λήξη της σύγκρουσης. Πλέον δεν μιλάει έτσι.

Σε ένδειξη του πόσο δύσκολη θα ήταν οποιαδήποτε συζήτηση για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία στη Γαλλία, μια παθιασμένη έκκληση την περασμένη εβδομάδα από τον νέο ανώτατο στρατηγό της Γαλλίας, Φαμπιέν Μαντόν, προς τους δημάρχους να προετοιμάσουν τους πολίτες για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία προκάλεσε σάλο και αποδοκιμασία από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα. Ο Μαντόν είχε προειδοποιήσει ότι αν η Γαλλία «δεν είναι προετοιμασμένη να δεχτεί την απώλεια των παιδιών της, να υποφέρει οικονομικά επειδή θα δοθεί προτεραιότητα στην αμυντική παραγωγή, τότε διατρέχουμε κίνδυνο».

Ο Μακρόν προσπάθησε να κατευνάσει τη διαμάχη και είπε ότι τα λόγια του Μαντόν ήταν εκτός πλαισίου.

Στη Γερμανία, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ δήλωσε ότι το Βερολίνο «ήδη συμβάλλει ειδικά στην ανατολική πτέρυγα» με τη στάθμευση μιας ταξιαρχίας έτοιμης για μάχη στη Λιθουανία. «Ολόκληρη η περιοχή της Βαλτικής είναι μια περιοχή-κλειδί στην οποία θα επικεντρωθεί η Bundeswehr. Νομίζω ότι αυτό είναι επίσης επαρκής και μακροπρόθεσμη υποστήριξη για την Ουκρανία».

Οι Ουκρανοί θα ήθελαν μια βαθύτερη δέσμευση στο έδαφός τους, αλλά οι Δυτικοευρωπαίοι είναι επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο να υποστούν μεγάλες απώλειες στέλνοντας στρατιώτες στην πρώτη γραμμή.

«Τουλάχιστον ο Τραμπ είναι ειλικρινής σε αυτό», είπε ο Σουένσον. «Θα μπορούσαμε να νικήσουμε τη Ρωσία. Θα τους νικούσαμε, νομίζω, γρήγορα, υποθέτοντας ότι δεν υπήρχαν πυρηνικά όπλα».

«Θα νικούσαμε τη Ρωσία, αλλά πολλοί άνθρωποι θα πέθαιναν».

Ο Δυτικός κόσμος είναι διχασμένος «όπως ποτέ άλλοτε»

Την ίδια ώρα, δηλώσεις πρώην Ρώσου διπλωμάτη στο SkyNews αποκαλύπτει πόσο εμφανής και έντονος είναι ο διχασμός μεταξύ των Ευρωπαίων στο ζήτημα της Ουκρανίας. Όπως ανέφερε ο Μπόρις Μποντάρεφ, οι διαφωνίες σχετικά με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ έχουν αποκαλύψει πως ο Δυτικός κόσμος είναι διχασμένος «όπως ποτέ άλλοτε».

Ο Μποντάρεφ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε στον διεθνή συντάκτη μας Ντομινίκ Γουάγκχορν ότι το Κρεμλίνο πιθανότατα αντέδρασε με «κάποια ικανοποίηση» στη συζήτηση για τα σχέδια.

Όταν ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με τη συμπεριφορά των ΗΠΑ και της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του πολέμου, κατέληξε: «Πολύ αντιεπαγγελματική. Και κάνει τη ρωσική διπλωματία να φαίνεται πολύ επαγγελματική».

Ο Μποντάρεφ πρόσθεσε: «Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει αυτή την αυτοκαταστροφική σκέψη. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται πώς πρέπει να κερδηθεί αυτός ο πόλεμος – όχι να σταματήσει, να παραμεριστεί, να παγώσει επ’ αόριστον, αλλά να κερδηθεί. Οι πόλεμοι είτε κερδίζονται είτε χάνονται. Επομένως, εξαρτάται από εσάς τι προτιμάτε».

Μυστικές συνομιλίες

Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ έφθασε χθες, Δευτέρα, στο Άμπου Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία, έκαναν γνωστό οι Financial Times.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι άρχισαν συνομιλίες χθες, Δευτέρα, το βράδυ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα στην πληροφορία.