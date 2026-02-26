«Η αποστολή βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα παρατείνει τον πόλεμο, δεν θα τον τερματίσει», λένε οι Ρώσοι

0

Η Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Μόσχα θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα παρατείνει τον πόλεμο, δεν θα τον τερματίσει.

Γαλλία και Βρετανία έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ρωσία.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι έγραψε σε άρθρο του σε εφημερίδα του Σαββατοκύριακου: « Θέλω να είμαι ο υπουργός Άμυνας που θα αναπτύξει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία- επειδή αυτό θα σημαίνει ότι αυτός ο πόλεμος έχει τελειώσει επιτέλους».

Η Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αντίθετα με την εσφαλμένη αντίληψη του Χίλι, η ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, δεν θα σημάνει το τέλος του πολέμου, αλλά μάλλον την παράταση της σύγκρουσης και την αύξηση του κινδύνου μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την εμπλοκή πολλών κρατών»

Η Ζαχάροβα επανέλαβε, την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους.