Χαρούμενος ο Πούτιν με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι το έχει στα χέρια του

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως έλαβε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση αυτή μπορεί να «αποτελέσει μια βάση για μια οριστική διευθέτηση» του πολέμου.

Όπως επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος, το κείμενο δεν συζητήθηκε με τις ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε πως η Ουκρανία είναι αντίθετη, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Πούτιν υπογράμμισε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου, όμως οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν.

Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα καταλάβουν περισσότερα εδάφη, εάν η Ουκρανία απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο.