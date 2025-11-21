Τελεσίγραφο Τραμπ στην Ουκρανία: Θέλει να αποδεχθεί την ειρηνευτική συμφωνία μέχρι την Πέμπτη

0

Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία επεξεργάζονται αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι πιστεύει ότι η Πέμπτη 27η Νοεμβρίου είναι μια κατάλληλη προθεσμία για την Ουκρανία για να αποδεχτεί την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνεις να τις παρατείνεις. Αλλά η Πέμπτη είναι η κατάλληλη στιγμή», είπε ο Τραμπ στην εκπομπή σε ραδιοφωνική εκπομπή του Fox News Radio.

Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία επεξεργάζονται αντιπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο

Η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία επεξεργάζονται μια αντιπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είπαν τρεις πηγές στο Reuters.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι στην αντιπρόταση πιθανότατα θα συμμετάσχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Γκουτέρες: Μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την εδαφική ακεραιότητά της

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα πως κάθε «ειρηνευτική λύση» για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την «εδαφική ακεραιότητά της», παραμονές της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με το σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι ΗΠΑ, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε πως αυτό το σχέδιο «δεν παρουσιάστηκε ποτέ επισήμως από τις ΗΠΑ ή κάποια άλλη οντότητα».

Όμως, ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει να σέβεται τη Χάρτα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία σε συμφωνία με αυτές τις αρχές θα έπρεπε να σεβαστεί επίσης τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης (του ΟΗΕ), που αναφέρουν με σαφήνεια πως η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο η εδαφική ακεραιότητα των Κρατών, πρέπει να γίνεται σεβαστή», επισήμανε.