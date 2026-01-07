Οι ΗΠΑ κατέλαβαν στον Ατλαντικό το υπό ρωσική σημαία τάνκερ Marinera

0

Το πλοίο που συνδέεται με την Βενεζουέλα συνοδευόταν από πολεμικά πλοία της Μόσχας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν απόπειρα σύλληψης ενός πετρελαιοφόρου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, αφού το καταδίωξαν για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό, δήλωσαν σήμερα στο Ρόιτερς δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η προσπάθεια για τη σύλληψή του, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με τη Ρωσία, γίνεται αφού το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ' αυτό.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει τώρα την ονομασία Marinera και είναι υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης στα λατινοαμερικανικά ύδατα ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, είπαν στο Ρόιτερς αμερικανοί αξιωματούχοι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τελικά το κατέλαβαν οι Αμερικανοί

Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε τελικά στο δεξαμενόπλοιο «Marinera» που συνδέεται με τη Βενεζουέλα έπειτα από καταδίωξη περίπου δύο εβδομάδων στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια επιχείρηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία κάνει λόγο για παραβίαση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

Η Διοίκηση Ευρώπης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (U.S. European Command) ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Άμυνας, γνωστοποίησαν σήμερα την κατάσχεση του πλοίου M/V Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, σημειώθηκε στον ΣΚΑΪ.

Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό, βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού είχε προηγουμένως εντοπιστεί και παρακολουθηθεί από το σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής USCGC Munro, αναφέρει στην ανακοίνωση.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times, δεν υπήρξε καμία αντίσταση ή εχθρική ενέργεια από το πλήρωμα.

Νωρίτερα το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RT ανέφερε ότι φαίνεται οι αμερικανικές δυνάμεις προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στο πετρελαιοφόρο από ελικόπτερο και δημοσίευσε εικόνα ελικοπτέρου να αιωρείται κοντά στο πλοίο.