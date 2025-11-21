Το Κρεμλίνο δεν έχει ενημερωθεί για την αποδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου από την Ουκρανία

0

Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στη βάση του σχεδίου που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, σύμφωνα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές πρόκειται να γίνουν στη βάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Θυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.