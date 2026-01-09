Νέο ρεσάλτο των Αμερικανών σε πλοίο: Κατασχέθηκε το «Olina» στην Καραϊβική – Μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα

0

Βρισκόταν εδώ και καιρό στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν στην Καραϊβική τις επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας, παρά την σύλληψη του Μαδούρο και η τελευταία ενέργειά τους είναι η κατάσχεση του τάνκερ «Olina».

Το συγκεκριμένο σκάφος βρίσκεται εδώ και καιρό στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ, γιατί φέρεται πως ανήκει σε «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, που συνδέονται με παράνομες μεταφορές πετρελαίου.

Τον Ιανουάριο του 2025 επιβλήθηκαν κυρώσεις κατά του συγκεκριμένου πλοίου, το οποίο τότε ονομαζόταν «Minerva M».

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στη Wall Street Journal ότι το ρεσάλτο έγινε από την αμερικανική ακτοφυλακή και φέρεται το τάνκερ να ταξίδευε με ψευδή σημαία. Τελευταία φορά που μετέδωσε τη θέση του ήταν στα μέσα Νοεμβρίου κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την Marine Traffic, και τότε είχε σημαία Ανατολικού Τιμόρ.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.” In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in coordination with the Department of Homeland Security, launched from the USS… pic.twitter.com/1ASoajGVHG — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Υπενθυμίζεται, πως στις 7 Ιανουαρίου οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο τάνκερ στον Ατλαντικό, τα οποία φέρεται να συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

Πρώτα κατασχέθηκε το τάνκερ «Sophia» και στη συνέχεια το ρωσικό «Marinera», το οποίο μάλιστα συνόδευαν ρωσικά πολεμικά πλοία τη στιγμή που έγινε το αμερικανικό ρεσάλτο.