Μελόνι: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου για την έναρξη της νέας χρονιάς πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία, τονίζοντας πως «είναι κάτι που δεν θα συνέφερε σε κανέναν, ούτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Θεωρώ ότι η κυβέρνηση Τραμπ, με πολύ κατηγορηματικό τρόπο, επικεντρώνει την προσοχή στη στρατηγική σημασία της Αρκτικής, για τη χώρα του. Το μήνυμα είναι ότι δεν θέλει να δεχθεί υπερβολική ανάμειξη ξένων παικτών σε αυτή την περιοχή. Αυτό, όμως, αφορά και εμάς, πρόκειται για συζήτηση που γίνεται και εντός του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Θεωρώ ότι μέσα στο ΝΑΤΟ πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή ανταλλαγή απόψεων, με στόχο τη μείωση της έντασης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τη Μελόνι «η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, εντός του ΝΑΤΟ, με στόχο μια ισχυρότερη παρουσία της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Αρκτική» και σε αυτό το πλαίσιο «μέσα στον επόμενο μήνα, η ιταλική κυβέρνηση πρόκειται να παρουσιάσει και τη δική της στρατηγική για την περιοχή αυτή», η οποία θα δίνει κύρια έμφαση στην ασφάλεια, στη στήριξη της έρευνας και στην προστασία της ειρήνης και της συνεργασίας.

«Πρέπει να προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τα προβλήματα, και με σημαντική παρουσία των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής και στη Γροιλανδία, ώστε να μην προκύψει υπερβολική παρουσία άλλων παικτών στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν σχετικές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες κατανοώ», ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.