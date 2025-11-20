Πάνω από 10.000 παιδιά εμβολιάστηκαν σε οκτώ ημέρες για διάφορες ασθένειες στη Γάζα

0

Η εκστρατεία διεξάγεται σε συνεργασία με τη UNICEF, την UNRWA και το υπουργείο Υγείας που ελέγχει η Χαμάς

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ελπίζει να εμβολιάσει πάνω από 40.000 παιδιά εναντίον διαφόρων ασθενειών στο πλαίσιο εκστρατείας που άρχισε την 9η Νοεμβρίου και επέτρεψε να ανοσοποιηθούν ήδη πάνω από 10.000 στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο ΠΟΥ και εταίροι του εμβολίασαν πάνω από 10.000 παιδιά κάτω των τριών ετών στη Γάζα τις πρώτες οκτώ ημέρες της εκστρατείας ανοσοποίησης που άρχισε την 9η Νοεμβρίου και παρατάθηκε ως το Σάββατο» 22η Νοεμβρίου, ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο γενικός διευθυντής του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Ο σκοπός της εκστρατείας είναι να φθάσουμε σε πάνω από 40.000 παιδιά», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ότι διεξάγεται σε συνεργασία με τη UNICEF, την UNRWA και το υπουργείο Υγείας που ελέγχει η Χαμάς.

Τα παιδιά εμβολιάζονται κατά «της ιλαράς, των μαγουλάδων, της ερυθράς, της διφθερίτιδας, του τέτανου, του κοκκύτη, της ηπατίτιδας Β, της φυματίωσης, της πολιομυελίτιδας, του ροταϊού και της πνευμονίας».

Η δεύτερη και η τρίτη φάση της εκστρατείας προβλέπεται να αρχίσουν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο αντίστοιχα.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ δήλωσε «εγκαρδιωμένος» που βλέπει ότι «η κατάπαυση του πυρός συνεχίζει να τηρείται, καθώς επιτρέπει στον ΠΟΥ και εταίρους (του) να εντείνουν απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και να υποστηρίζουν τον επανεξοπλισμό και την ανοικοδόμηση που απαιτείται στο κατεστραμμένο σύστημα υγείας» του παλαιστινιακού θυλάκου.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα απόφαση με την οποία ενστερνίστηκε το σχέδιο Τραμπ, με βάση το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η εύθραυστη ανακωχή όμως έχει σημαδευτεί από πολλές εξάρσεις της βίας στον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Μόνο χθες, σκοτώθηκαν 27 άνθρωποι σε ισραηλινά πλήγματα ή από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 69.500 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Αν και τα δεδομένα του υπουργείου δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων, δείχνουν πως πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.