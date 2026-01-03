Όλγα Κεφαλογιάννη: Μετακομίζουμε στο σπίτι όπου μεγάλωσα, συνδεδεμένο βαθιά με ό,τι με έχει καθορίσει ως άνθρωπο

0

«Απόλυτη προτεραιότητά μου είναι τα παιδιά μου»

Παραχώρησε συνέντευξη η Όλγα Κεφαλογιάννη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη. Η υπουργός Τουρισμού αποκάλυψε ότι κατά την περίοδο των εορτών μετακόμισε πίσω στο σπίτι που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά της.

Πώς θα περάσετε τις γιορτές και τι έχει μεγαλύτερη αξία για εσάς αυτές τις ημέρες;

Οι φετινές γιορτές έχουν για μένα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς μετακομίζουμε στο σπίτι όπου μεγάλωσα, ένα μέρος γεμάτο αναμνήσεις, συνδεδεμένο βαθιά με ό,τι με έχει καθορίσει ως άνθρωπο. Είναι μια αλλαγή, με έντονη συναισθηματική φόρτιση, και νιώθω ευγνωμοσύνη απέναντι στη μητέρα μου για τη στήριξή της σε αυτή τη νέα μας αρχή.

Το πιο σημαντικό για μένα και αυτές τις ημέρες είναι η υγεία. Συχνά τη θεωρούμε δεδομένη, αλλά δεν είναι. Γι’ αυτό και η βασική μου ευχή, κάθε μέρα, είναι να είμαστε καλά εμείς και οι άνθρωποι που αγαπάμε. Το νόημα των γιορτών βρίσκεται στις απλές, μικρές, αλλά πολύτιμες στιγμές με τα παιδιά μου. Χαίρομαι να τα βλέπω να μεγαλώνουν. Να γελάμε, να παίζουμε μαζί, να μοιραζόμαστε στιγμές. Γι’ αυτό και το ποδαρικό το κάνουν εκείνα. Άλλωστε, είναι οι άνθρωποι με την πιο θετική ενέργεια στη ζωή μου και τα πιο φωτεινά χαμόγελα. Νομίζω ότι οι γιορτές δεν χρειάζονται πολλά· χρειάζονται αλήθεια, ηρεμία και χρόνο με τους αγαπημένους μας.

Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, νέα όνειρα. Ποια είναι τα δικά σας;

Βασικός στόχος για τη νέα χρονιά είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τον ελληνικό τουρισμό. Ώστε να πετύχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τη χώρα, που ενισχύει ακόμα περισσότερο την οικονομία και στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες.

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά, απόλυτη προτεραιότητά μου είναι τα παιδιά μου. Αυτό που εύχομαι -και προσεύχομαι- είναι να είναι καλά, να μεγαλώνουν με αγάπη και ασφάλεια και να αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Μαζί τους βρίσκω γαλήνη και παίρνω δύναμη, ακόμα και στις πιο απαιτητικές και δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας.