Σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του στρατού του Κιέβου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσαν στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο που έχουν καταρτίσει οι ΗΠΑ με τις ευλογίες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία , το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραδώσει εδάφη και ορισμένα όπλα, δήλωσαν σήμερα δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος, δήλωσαν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ουάσινγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχθεί τα κύρια σημεία, είπαν.

Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε ένα σημαντικό πισωγύρισμα για το Κίεβο, καθώς στην ανατολική Ουκρανία αντιμετωπίζει τον ρωσικό στρατό που αποκομίζει εδαφικά κέρδη και με τον Ζελένσκι να αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο διαφθοράς το οποίο εξελίσσεται με την αποπομπή σήμερα των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης από το κοινοβούλιο.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο έλαβε «σήματα» για μια σειρά αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου τα οποία η Ουάσιγκτον συζήτησε με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, δήλωσε η πηγή.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε σήμερα συνομιλίες στην Τουρκία, με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί αύριο με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο.

Οι ενδείξεις της ανανεωμένης προσπάθειας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν σήμερα τη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των κρατικών ομολόγων της Ουκρανίας εδώ και μήνες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, προκαλώντας σήμερα με τις επιθέσεις της τον θάνατο 25 ανθρώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι προσπάθειες για την αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αλλαγής των όρων της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί εδώ και καιρό από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τέσσερις επαρχίες που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι αποτελούν μέρος της Ρωσίας. Η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι έχει αποσύρει οποιαδήποτε από αυτές τις απαιτήσεις και η Ουκρανία λέει ότι δεν θα τις αποδεχτεί.