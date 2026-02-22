Η ασφάλεια του Τραμπ σκότωσε 20χρονο που προσπάθησε να μπει στη βίλα του στο Μαρ α Λάγκο

0

Το γεγονός γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ

Ένα θλιβερο γεγνός ανακοίνωσε την Κυριακή η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, καθώς πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών, επειδή επιχείρησε να εισέλθει παράνομα σε ασφαλή περίμετρο στο θέρετρο Mar-a-Lago του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Τραμπ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ουάσινγκτον, μετεδωσε το ΣΚΑΪ.

Η Μυστική Υπηρεσία αποκάλυψε ότι ο άνδρας εντοπίστηκε να προσπαθεί να εισέλθει παράνομα σε ασφαλή περίμετρο της έπαυλης, κρατώντας κάτι που φαινόταν να είναι καραμπίνα και ένα δοχείο καυσίμου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου πριν από οκτώ ώρες.

Ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές θα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα. Παραμένει ασαφές εάν πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, καθώς ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί.