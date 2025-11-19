Axios: Το κρυφό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

0

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταρτίσει κρυφά ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνεννόηση με τη Ρωσία, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Όπως και με το σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, ασφάλεια στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία», ανέφερε το Axios.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο, Κιρίλ Ντμίτριεφ», ανέφερε το Axios, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος σε έναν Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios επισήμανε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε επίσης στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση.

«Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», είπε ο Ουκρανός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γίνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος, αν επιδειχθεί ευελιξία».

Σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ, η βασική ιδέα ήταν οι αρχές στις οποίες συμφώνησαν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο και να καταρτιστεί μια πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για τον τρόπο αποκατάστασης των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας [και] αντιμετώπισης των ανησυχιών της Ρωσίας για την ασφάλεια».

«Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που βασικά λέει: Πώς μπορούμε τελικά να φέρουμε διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία», επισήμανε ο Ρώσος αξιωματούχος, προσθέτοντας πως στόχος είναι να συνταχθεί ένα έγγραφο με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν.