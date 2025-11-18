«Κάρμα» το διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν, φέρεται να σχολίασε ο Τομ Κρουζ – «Κάποτε ήμουν εγώ ο κακός»

0

Τι δήλωσε πηγή κοντά στον 63χρονο σταρ

Ο Τομ Κρουζ έσπασε τη σιωπή του για το σοκαριστικό διαζύγιο της πρώην συζύγου του, Νικόλ Κίντμαν, με τον τραγουδιστή της κάντρι Κιθ Έρμπαν, μετά από 19 χρόνια γάμου.

Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Νικόλ Κίντμαν από το 1990 έως το 2001, φέρεται να δήλωσε ότι ο χωρισμός της με τον Κιθ είναι «κάρμα» για τον τρόπο που του φέρθηκε εκείνη μετά τον δικό τους χωρισμό.

«Όταν ο Τομ και η Νικόλ χώρισαν, εκείνος πήρε όλη την ευθύνη και εκείνη πήρε όλη τη συμπάθεια. Τον παρουσίασαν ως τον κακό... εικόνα που τον συνόδευε για χρόνια», δήλωσε πηγή κοντά στον σταρ στους International Business Times.

«Ο Τομ πραγματικά πληγώθηκε από τον τρόπο που η Νικόλ χειρίστηκε τον χωρισμό τους. Βγήκε στην τηλεόραση, έκανε επικρίσεις για το ύψος του και παρουσίασε τον εαυτό της ως θύμα, ενώ εκείνος παρέμεινε σιωπηλός και δέχτηκε τα χτυπήματα» είπε.

Tom Cruise breaks his silence over ex-wife Nicole Kidman's split from Keith Urban: 'Karma' https://t.co/dZes2v6B9I — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 18, 2025

Κατά την διάρκεια του διαζυγίου, ύψους 325 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Έρμπαν αναφερόταν δημοσίως με σκληρά λόγια για την Κίντμαν, αφήνοντας ακόμα και βα εννοηθεί ότι ήθελε «να ξεφύγει από μια ρουτίνα που του ρουφούσε την ψυχή».

Από την πλευρά της η σταρ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν για «ασυμβίβαστες διαφορές».

Μάλιστα, όταν η Κίντμαν τα έφτιαξε με τον Έρμπαν, τον είχε ενοχλήσει που «αυτός ο τύπος παρουσιάστηκε ως ένας άγιος πάνω σε ένα άσπρο άλογο που έσωσε τη Νικόλ από την κολασμένη ανάμνηση του γάμου τους», είπαν.

Τώρα, μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, ο Τομ Κρουζ νιώθει «απόλυτα δικαιωμένος» αν και λυπάται για τη δύσκολη περίοδο που περνάει η πρώην σύζυγός του.

«Από την αρχή πίστευε ότι ήταν ένα ζευγάρι που είχε πολύ λίγα κοινά - τώρα αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο» δήλωσε ο φίλος του Τομ Κρουζ.