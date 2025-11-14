Η Ρωσία λέει ότι θραύσματα ουκρανικών drones έπληξαν χθες πυρηνικό σταθμό

0

Σύμφωνα με την Μόσχα «σημάδευαν» τις εγκατάστασεις του Νοβοβορόνεζ

Θραύσματα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) έπληξαν χθες, Πέμπτη, τον πυρηνικό σταθμό του Νοβοβορόνεζ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, διακόπτοντας για λίγο τη λειτουργία του, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής της ρωσικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

«Περίπου οκτώ drones κατευθύνθηκαν, γι΄αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, προς τον πυρηνικό σταθμό του Νοβοβορόνεζ», δήλωσε ο Αλεξέι Λικατσόφ σε συνέντευξη Τύπου. Τα drones καταρρίφθηκαν είπε, αλλά «μερικά συντρίμμια θραύσματα και προκάλεσαν ζημιές στον γενικό μηχανισμό διανομής», πρόσθεσε.

«Για προληπτικούς λόγους, τρεις μονάδες του σταθμού (...) αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο και η ικανότητά τους μειώθηκε κάτω από το 50%», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως οι εργασίες αποκατάστασης επέτρεψαν στη συνέχεια τη γρήγορη επανάληψη της παραγωγής στον σταθμό με πλήρη ισχύ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο σταθμός του Νοβοβορόνεζ βρίσκεται απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.