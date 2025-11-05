Η πρόεδρος του Μεξικού μηνύει άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά στον δρόμο – Φίλησε στο λαιμό την Σέινμπαουμ και προσπάθησε να της πιάσει το στήθος

0

Δείτε το βίντεο - Ο ίδιος συνέχισε να επιτίθεται σε άλλες γυναίκες και να τις παρενοχλεί πριν συλληφθεί λίγες ώρες αργότερα

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από έναν άνδρα καθώς περπατούσε χθες στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού, αποφάσισε να υποβάλει μήνυση κατά του δράστη και να αποφασίσει για την αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας περί σεξουαλικής παρενόχλησης.

Καθώς η πρόεδρος του Μεξικού περπατούσε την Τρίτη στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού ένας άνδρας εμφανίζεται να την πλησιάζει, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μμε. Ο άνδραςφίλησε την πρόεδρο στον λαιμό και προσπάθησε να την πιάσει το στήθος καθώς εκείνη χαιρετούσε υποστηρικτές της στο κέντρο της πρωτεύουσας.

#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.

Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.

AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.

La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025

Η Σέινμπαουμ εξήγησε ότι υπέβαλε την μήνυση επειδή ο άνδρας, αφού παρενόχλησε την ίδια, συνέχισε να επιτίθεται σε άλλες γυναίκες και να τις παρενοχλεί πριν συλληφθεί λίγες ώρες αργότερα.

«Αναρωτιέμαι: αν δεν υποβάλω μήνυση, τι θα συμβεί σε άλλες Μεξικανές; Αν αυτό συμβαίνει στην πρόεδρο, τι θα συμβεί σε όλες τις γυναίκες στη χώρα μας;» δήλωσε σήμερα η πρόεδρος Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της πρωινής συνέντευξης Τύπου.

Η μήνυση κατατέθηκε εναντίον του άνδρα αυτού στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πόλης του Μεξικού, όπου η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί έγκλημα. Ο δράστης, του όνομα του οποίου είναι Ουριέλ Ριβέρα, παραδόθηκε στην αρμόδια εισαγγελία για σεξουαλικά εγκλήματα.

Το περιστατικό συνέβη καθώς η πρόεδρος παρευρισκόταν σε δημόσια εκδήλωση κοντά στο προεδρικό μέγαρο, ανταλλάσσοντας χειραψίες με πολίτες και βγάζοντας φωτογραφίες. Χωρίς να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για να τον σταματήσει, ο άνδρας πλησίασε την Σέινμπαουμ, έβαλε το χέρι του γύρω από τον ώμο της και με το άλλο του χέρι άγγιξε το ισχίο και το στήθος της, ενώ προσπαθούσε να τη φιλήσει στον λαιμό.

Μόνο τότε ένα μέλος της προεδρικής ασφάλειας, υπεύθυνο για την προστασία του προέδρου, παρενέβη και απομάκρυνε τον άνδρα.

Παρά την επίθεση, η Μεξικανή πρόεδρος παρέμεινε ευγενική με τον άνδρα και συμφώνησε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του. Στη συνέχεια τον χτύπησε ελαφρά στον ώμο και συνέχισε τον δρόμο της, όπως φαίνεται σε ένα από τα βίντεο.

«Αυτός ο άνδρας με πλησίασε ενώ ήταν σε κατάσταση μέθης. Δεν ξέρω αν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών... Μόνο αφού είδα τα βίντεο κατάλαβα τι είχε πραγματικά συμβεί», είπε μετά το συμβάν η πρόεδρος.

Η Σέινμπαουμ εξετάζει τώρα την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας περί σεξουαλικής παρενόχλησης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Η κυβέρνηση θα εξετάσει εάν αυτή η συμπεριφορά συνιστά ποινικό αδίκημα σε όλες τις Πολιτείες, επειδή έτσι θα έπρεπε, και θα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία», ανακοίνωσε η πρόεδρος, αναγνωρίζοντας ότι η ίδια είχε βιώσει παρόμοιες επιθέσεις στα νιάτα της.

Καθώς το Μεξικό είναι ομοσπονδιακό κράτος, οι 32 Πολιτείες του έχουν τους δικούς τους ποινικούς κώδικες και δεν τιμωρούν όλες αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Από την πλευρά της, η υπουργός Γυναικείων Υποθέσεων Σιτλάλι Ερντάντεθ εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την επίθεση.

«Καταδικάζουμε την πράξη της οποίας θύμα ήταν σήμερα ο πρόεδρός μας», έγραψε η Ερντάντεθ στο X, όπου κατήγγειλε επίσης «την λογική γύρω από το αντριλίκι» και την κανονικοποίηση, από ορισμένους άνδρες, της εισβολής στον προσωπικό χώρο των γυναικών και της επίθεσης εναντίον τους.

«Αν αγγίζουν την πρόεδρο, αγγίζουν όλες μας», έγραψε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού Κλάρα Μπρουγάδα με ανάρτηση στο X. «Σήμερα, όταν η πρόεδρος πέφτει θύμα παρενόχλησης μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα, παρενοχλούμαστε όλες», πρόσθεσε.

Η παρενόχληση που υπέστη η Σέινμπαουμ, της οποίας η κυβέρνηση υπερασπίζεται τις γυναίκες από τις διακρίσεις και τη βία, αναδεικνύει ένα άλυτο πρόβλημα στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 70% των γυναικών στο Μεξικό άνω των 15 ετών έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

Επιπλέον, προσθέτοντας μαζί τις γυναικοκτονίες και τις εκ προθέσεως ανθρωποκτονίες, υπάρχουν κατά μέσο όρο 10 δολοφονίες κοριτσιών και γυναικών την ημέρα, και πάλι σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η 63χρονη Σέινμπαουμ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού. Σύμφωνα με έρευνα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, σχεδόν οι μισές γυναίκες στο Μεξικό έχουν βιώσει σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αριστερή πρόεδρο.

Το περιστατικό έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της προέδρου, καθώς ο άνδρας φαινόταν να πλησιάζει την Σέινμπαουμ με ευκολία. Όπως και ο προκάτοχός της, ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, η Σέινμπαουμ δεν χρησιμοποιεί τη στρατιωτική μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του/της προέδρου της χώρας.