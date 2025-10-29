Ένας 22χρονος Αφγανός κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους, σκοτώνοντας τον έναν από αυτούς στο Λονδίνο

0

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας

Ένας αλλοδαπός ηλικίας 22 ετών προφυλακίστηκε σήμερα αφού επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ανθρώπους, σκοτώνοντας τον έναν από αυτούς και τραυματίζοντας τους άλλους δύο, κοντά στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο Σάφι Νταούντ κατηγορείται για ανθρωποκτονία, για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και για κατοχή μαχαιριού.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο συλληφθείς είναι Αφγανός υπήκοος. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε μόνο ότι είναι αλλοδαπός, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 7 (ώρα Ελλάδας) στο Άξμπριτζ, κοντά στο Λονδίνο. Ο δράστης σκότωσε έναν 49χρονο και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι δύο άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έναν έφηβο 14 ετών.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ο ύποπτος μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα φορτηγό το 2020 και ζήτησε άσυλο, που του δόθηκε το 2022, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το θέμα της μετανάστευσης θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στη Βρετανία. Φέτος το καλοκαίρι οργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις μπροστά σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, ενώ σε μια πορεία που οργάνωσε η ακροδεξιά στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν 150.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία.