Στάρμερ: Η Βρετανία συνεργάζεται με τους συμμάχους για να αποτρέψουν τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν

Επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αντιμετώπισε τους διαδηλωτές

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ερωτηθείς σήμερα αν θα υποστηρίξει πιθανές αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε ότι η Βρετανία συνεργάζεται με τους συμμάχους για να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

«Ο στόχος, ή ο σκοπός, στην περίπτωση αυτή είναι ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό» δήλωσε ο Στάρμερ στο BBC News.

Ερωτηθείς εάν οι δηλώσεις του υπονοούν ότι ο ίδιος θα υποστηρίξει τις όποιες αμερικανικές επιθέσεις, ο Στάρμερ είπε: «Λέω ότι υποστηρίζουμε τον στόχο και συνομιλούμε με τους συμμάχους για το πώς θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο Βρετανός πρωθυπουργός επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αντιμετώπισε τους διαδηλωτές, λέγοντας ότι οι δολοφονίες και η καταστολή των διαδηλωτών ήταν «αποκρουστικές», αφότου ένας Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων σε όλη την χώρα.