Φρίκη στην Βρετανία: Πρώην δημοτικός σύμβουλος παραδέχθηκε πως νάρκωνε και βίαζε την τέως σύζυγό του

Δήλωσε ένοχος σε 48 κατηγορίες

Ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία δήλωσε ένοχος σήμερα σε σχεδόν 50 κατηγορίες, μεταξύ άλλων ότι νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του για περισσότερα από 10 χρόνια.

Ο Φίλιπ Γιανγκ, ηλικίας 49 ετών, δήλωσε ένοχος για 48 εγκλήματα που διέπραξε το διάστημα μεταξύ 2010 και 2023 σε βάρος της πρώην συζύγου του Τζόαν Γιανγκ, η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, παραιτήθηκε του νόμιμου δικαιώματός της μη δημοσιοποίησης της ταυτότητάς της.

Ο Γιανγκ παραδέχθηκε έντεκα κατηγορίες βιασμού, 11 κατηγορίες χορήγησης μιας ουσίας με σκοπό τη νάρκωση και τη σεξουαλική συνεύρεση όπως και 11 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Ουίντσεστερ, στη νότια Αγγλία.

Δήλωσε, επίσης, ένοχος σε 14 κατηγορίες για ηδονοβλεψία, μεταξύ άλλων μία κατηγορία βάσει της οποίας ο Γιανγκ βιντεοσκοπούσε την πρώην σύζυγό του, σε τουλάχιστον «200 περιπτώσεις», το διάστημα μεταξύ 2010 και 2024, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επιπλέον, ο Γιανγκ παραδέχθηκε την ενοχή του πως δημοσίευσε άσεμνα άρθρα, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες της σε τουλάχιστον «500 περιπτώσεις».

Άλλοι τέσσερις άνδρες δήλωσαν αθώοι σε κατηγορίες που σχετίζονται με μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα με την Τζόαν Γιανγκ.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.