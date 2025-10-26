Σοκ στη Βραζιλία: Ληστές πυροβόλησαν εν ψυχρώ 18χρονο Έλληνα που εργαζόταν σε εστιατόριο

0

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο η είδηση της δολοφονίας ενός 18χρονου Ροδίτη στη Βραζιλία, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς ληστών την ώρα που εργαζόταν σε εστιατόριο.

Η οικογένεια του άτυχου νέου, με ρίζες από το χωριό Ψίνθος της Ρόδου, είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν διαθέτοντας το κατάστημα «Kebab do Grego».

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), όταν ένοπλοι εισέβαλαν στο κατάστημα όπου ο νεαρός εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός δέχθηκε τις σφαίρες των δραστών και βρήκε ακαριαίο θάνατο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η «Ροδιακή».

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, ενώ παραμένει άγνωστο εάν οι δράστες έχουν εντοπιστεί ή συλληφθεί.