Η βία στη Γάζα δοκιμάζει την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, ενώ Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες

0

Με νύχια και με... δόντια κρατιέται η εκεχειρία

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας δοκιμάστηκε πάλι σήμερα, με βίαιες αντιπαραθέσεις να αναφέρονται από την παλαιστινιακή αλλά και την ισραηλινή πλευρά.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη συνοικία Τάφα στην ανατολική Πόλη της Γάζας, επικαλούμενο πληροφορία από τοπική κλινική.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως σε δύο ξεχωριστά συμβάντα στην κοντινή συνοικία Σετζάιγια σήμερα το πρωί, Παλαιστίνιοι εισήλθαν σε απαγορευμένη περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο ισραηλινών δυνάμεων και πλησίασαν στρατιώτες.

Ο στρατός είπε πως τα άτομα πέρασαν την «κίτρινη γραμμή», που ορίζει το σύνορο στο οποίο αποσύρθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες βάσει των όρων της εκεχειρίας, και θεωρήθηκαν απειλή. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ, χαρακτηρίζοντας τους άνδρες ως «τρομοκράτες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο στρατός δεν ανέφερε προσώρας αν υπήρξαν απώλειες, και δεν είναι σαφές αν τα συμβάντα συνδέονται με την αναφορά του WAFA για τους θανάτους στην Τάφα.

Η εύθραυση εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς άντεξε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της χθες, Κυριακή. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιώτες στη νότια Γάζα δέχθηκαν επίθεση, μεταξύ των οποίων από αντιαρματικο εκτοξευτή πυραύλων που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο στρατιωτών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Ισραήλ απάντησε με τα πιο σφοδρά πλήγματα που έχει εξαπολύσει αφότου ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου. Ιατρικές πηγές είπαν πως 44 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν. Η Χαμάς αρνήθηκε ότι ενεπλάκη στην επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε αργότερα πως θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας αλλά θα απαντάει σε τυχόν παραβιάσεις.