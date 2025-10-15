Εκνευρισμός στο Ισραήλ για τις σορούς των ομήρων που δεν έχουν παραδοθεί – Η Χαμάς λέει ότι χρειάζεται χρόνο και εξοπλισμό

0

Ο Τραμπ απειλεί ότι ο πόλεμος στην Γάζα μπορεί να ξαναρχίσει αν δεν τηρηθεί η συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Η Χαμάς λέει ότι χρειάζεται χρόνο και εξοπλισμό για να ανακτήσει τα λείψανα των υπολοίπων

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δήλωσε σήμερα πως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανέφεραν πως παρέδωσαν όλους τους εν ζωή ομήρους, καθώς και τα λείψανα που έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής, συμπληρώνοντας πως συνεχίζουν τις προσπάθειες με στόχο να κλείσουν την υπόθεση.

Ωστόσο, στο Ισραήλ υπάρχει εκνευρισμός και κατηγορεί την Χαμάς για αθέτηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Επείγουσα ανάγκη» στη Γάζα ν' ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ισραήλ πρέπει ν' ανοίξει «αμέσως» όλες τις προσβάσεις της Λωρίδας της Γάζας στην ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» και «θέλουμε αυτό να γίνει τώρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Φλέτσερ από το Κάιρο.

Η Λωρίδα της Γάζας μαστίζεται από ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Στα τέλη Αυγούστου, τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν κατάσταση λιμού σε αρκετές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, κάτι που αμφισβητεί το Ισραήλ.

«Το διακύβευμα αυτής της συμφωνίας (εκεχειρίας) δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις Τύπου και οι συνεντεύξεις. Είναι να παρέχουμε φαγητό στα παιδιά, να έχουμε αναισθητικά στα νοσοκομεία για τους ανθρώπους που λαμβάνουν θεραπείες, να έχουμε σκηνές για τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Ο Φλέτσερ, ο οποίος ηγείται της υπηρεσίας συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) αναμένεται να μεταβεί αύριο, Πέμπτη, στο σημείο διέλευσης της Ράφα, από την αιγυπτιακή πλευρά του συνόρου με τη Γάζα, «για να δει την προετοιμασία των τεράστιων ποσοτήτων βοήθειας που πρέπει να προωθήσουμε τις ερχόμενες ημέρες και εβδομάδες» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN, το Ισραήλ αναμένεται να επιτρέψει το άνοιγμα αυτού του σημείου διέλευσης σήμερα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ωστόσο ο Φλέτσερ υπογράμμισε ότι, επί του παρόντος, δεν γνωρίζει εάν αυτό το πέρασμα θα ανοίξει. «Θέλουμε όλα τα σημεία διέλευσης να ανοίξουν και θέλουμε εντελώς απρόσκοπτη πρόσβαση. Ήμουν στο Σαρμ ελ Σέιχ (στην Αίγυπτο) με τον πρόεδρο Τραμπ και τους άλλους ηγέτες οι οποίοι ήταν κατηγορηματικοί ότι πρέπει να μας επιτραπεί να παραδίδουμε βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα», συνέχισε.

«Είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουμε τον λιμό (στη Γάζα), να ανοικοδομήσουμε τον τομέα της υγείας, να απομακρύνουμε τα ερείπια και να αρχίσουμε να δίνουμε στους ανθρώπους την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής», δήλωσε. «Υπάρχει μια αίσθηση απολύτως επείγουσας ανάγκης. Οι ομάδες μας είναι έτοιμες, οι προμήθειες είναι έτοιμες».

Ο Τραμπ συμπροήδρευσε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι τη Δευτέρα, στο Σαρμ ελ Σέιχ, στη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον OCHA και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Ισραήλ επέτρεψε τις τελευταίες ημέρες την είσοδο της ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας, κυρίως υγραέριο για μαγείρεμα, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, όπως και πρόσθετες σκηνές για τους εκτοπισμένους, φρέσκα φρούτα, κατεψυγμένο κρέας, αλεύρι και φάρμακα.

Για τον Φλέτσερ, «αυτό ήταν ένα ελάχιστο ποσοστό των ειδών πρώτης ανάγκης» που απαιτούνται, «δεκάδες φορτηγά (εισήλθαν)... μια καλή μέρα μάλλον... παρότι πρέπει να δούμε εκατοντάδες φορτηγά να διασχίζουν» τον θύλακα.