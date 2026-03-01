Εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ιερουσαλήμ – Το Ισραήλ εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων στην καρδιά της ιρανικής πρωτεύουσας

0

Νεκρός και ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της ιρανικής αστυνομίας

Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων εναντίον «της καρδιάς» της πρωτεύουσας του Ιράν, εξηγώντας ότι την προηγουμένη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει «τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι η εκδίκηση για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα χθες Σάββατο, είναι «δικαίωμα και νόμιμο καθήκον» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Επίσης ο Πεζεσκιάν εκτίμησε ότι ο θάνατος «της υψηλότερης πολιτικής αρχής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εξέχοντα ηγέτη του σιιτισμού στον κόσμο» αποτελεί «κήρυξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων και κυρίως εναντίον των σιιτών παντού, σε όλο τον κόσμο», σύμφωνα με ανακοίνωσή του την οποία μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Παράλληλα, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας του Ιράν σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο στρατηγός Γκολαμρεζά Ρεζαϊάν, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα των χθεσινών εχθρικών επιθέσεων», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, με άλλα ΜΜΕ να αναφέρονται στην ίδια πληροφορία.

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί και στην Ιερουσαλήμ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε ιρανικούς πυραύλους να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Οι σειρήνες «ήχησαν σε πολλές σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

«Η Πολεμική Αεροπορία παρεμβαίνει για να αναχαιτίσει και να πλήξει τις απειλές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να τις εξουδετερώσει», πρόσθεσε.