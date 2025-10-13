Τραμπ: Η Χαμάς έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να επανεξοπλιστεί

0

Για να αποκαταστήσει την τάξη στη Γάζα μετά από μήνες πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι η Χαμάς «επανεξοπλίζεται» στη Γάζα και ισχυρίστηκε ότι η ομάδα είχε λάβει έγκριση από τις ΗΠΑ να το πράξει «για ένα χρονικό διάστημα», σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Al Jazeera.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στο Air Force One πριν από την άφιξή του στο Ισραήλ σχετικά με αναφορές ότι η Χαμάς «επανεξοπλίζεται» και εγκαθιδρύεται ως παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, ο Τραμπ είπε ότι η ομάδα προσπαθούσε να αποκαταστήσει την τάξη μετά από μήνες πολέμου.

«Το έχουν δηλώσει ανοιχτά και τους δώσαμε έγκριση για ένα χρονικό διάστημα» είπε. «Πρέπει να καταλάβετε - έχουν χάσει πιθανώς 60.000 ανθρώπους. Αυτή είναι μεγάλη τιμωρία» υποστήριξε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 67.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 20.000 παιδιών.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ ήθελαν να διασφαλίσουν ότι οι κάτοικοι που επιστρέφουν θα μπορούσαν να ανοικοδομήσουν με ασφάλεια, περιγράφοντας τη Γάζα ως «κυριολεκτικά κατεδαφισμένη» και λέγοντας ότι «πολλά άσχημα πράγματα μπορούν να συμβούν» καθώς οι άνθρωποι επιστρέφουν.

Το χρονοδιάγραμμα για την αφοπλισμό της Χαμάς έχει γίνει ένα από τα κύρια σημεία τριβής στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με τους διαπραγματευτές να διχάζονται ως προς το πώς και πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο αφοπλισμός.

Επίσης, μέσα από το Air Force One εξήρε τη στάση του Κατάρ για τον «φανταστικό» ρόλο του στη συμφωνία. «Οι Καταριανοί πραγματικά μας βοήθησαν σε αυτή τη συμφωνία. Ο εμίρης είναι ένας φανταστικός άνθρωπος που πραγματικά μας βοήθησε, πρέπει να καταλάβετε ότι η χώρα του είναι πολύ κοντά σε όλα αυτά που συμβαίνουν».