Στην Αίγυπτο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα η ιστορική σύνοδος για την ειρήνη υπό τους Τραμπ και Σίσι – Προσκλήθηκαν Ελλάδα και Κύπρος

0

Θα συμμετέχουν ηγέτες περισσοτέρων από 20 κρατών

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε την Ελλάδα και την Κύπρο στη μεγάλη διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο.

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο θέρετρο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ θα συμμετέχουν ηγέτες περισσοτέρων από 20 κρατών. Η διάσκεψη είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, αλλά μπορεί να μεταφερθεί για την Τρίτη.

Δημοσίευμα του Guardian επικαλούμενο το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών έγραψε ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συντονίσουν από κοινού τη διάσκεψη.

Στόχος της συνάντησης θα είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», ανέφερε η αιγυπτιακή προεδρία σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

The invite is out. https://t.co/Y3VjbcV161 — Shalom Lipner (@ShalomLipner) October 11, 2025

Από τα κράτη που έχουν λάβει πρόσκληση για να συμμετέχουν στη διάσκεψη είναι μεταξύ άλλων το Ελ Σαλβαδόρ, η Ουγγαρία, η Ιαπωνία, αλλά και το Ιράν.

Ωστόσο, αυτό που θα απουσιάζει είναι το Ισραήλ, καθώς δεν θα λάβει μέρος.

Το Axios έγραψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος το πρωί της Δευτέρας θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για να μιλήσει στην Κνεσέτ και να συναντηθεί με οικογένειες Ισραηλινών ομήρων.

Το απόγευμα θα πάει στην Αίγυπτο για να συμμετέχει στην επικύρωση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς και στη συνέχεια να πάρει μέρος στη διάσκεψη για τη Γάζα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο στη διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας. Ο κ. Γκουτέρες «θα πάει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει τη Δευτέρα στη σύνοδο της Σαρμ ελ Σέιχ για την ειρήνη», ανέφερε η πηγή αυτή, διευκρινίζοντας πως προγραμματίζει να επιστρέψει στην έδρα του ΟΗΕ την Τετάρτη.

Σε δήλωση του χαιρέτισε αυτή την εξέλιξη και προέτρεψε το Ισραήλ και τη Χαμάς να «τηρήσουν πλήρως» τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, χαρακτηρίζοντάς την ως «εξαιρετικά αναγκαία πρόοδο» που πρέπει να σηματοδοτήσει «την αρχή του τέλους αυτού του καταστροφικού πολέμου».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο για τη σύνοδο, «ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται αύριο στην Αίγυπτο για να επιδείξει την «υποστήριξή (του) στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, είχε ήδη αναγγείλει νωρίτερα χθες Σάββατο το Ελιζέ.

Ο κ. Μακρόν θα συζητήσει «με εταίρους τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. «Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες», είπε ανώτερο στέλεχος του κινήματος, ο Χοσάμ Μπαντράν, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως θα εκπροσωπηθεί από τους «μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο.