Έκκληση από τον ΟΗΕ για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας

0

Οι Αμερικανοί διατείνονται ότι θέλουν να χτυπήσουν τα καρτέλ των ναρκωτικών

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών μετά από αίτημα της Βενεζουέλας η οποία σε επιστολή της προς το Συμβούλιο έκανε λόγο για «σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ» όπως και για «στρατιωτική ανάπτυξη άνευ προηγουμένου» της υπερδύναμης στην Καραϊβική.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Μίροσλαβ Γέντζα προειδοποίησε για την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας, μετά τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότια Καραϊβική.

Όπως είπε, «στα μέσα Αυγούστου αναφέρθηκε αυξημένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στα ανοικτά της Βενεζουέλας», με την Ουάσιγκτον να δηλώνει ότι στόχος είναι «να σταματήσει τα ναρκωτικά που πλημμυρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ωστόσο, η παρουσία αυτή «έχει εντείνει τις συνεχιζόμενες εντάσεις».

Ακολούθησαν πλήγματα των ΗΠΑ σε πλοία ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών, με «21 θανάτους συνολικά», ωστόσο «τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν αυτές τις αναφορές». Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι «ο Πρόεδρος ενήργησε σύμφωνα με το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, ανέφερε, «παραμένει σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής». Ο πρόεδρος Ν. Μαδούρο κινητοποίησε «4,5 εκατομμύρια μέλη της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής» και ανακοίνωσε ασκήσεις με «πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και drones για την ενίσχυση της άμυνας και της κυριαρχίας της χώρας"». Στις 29 Σεπτεμβρίου υπέγραψε διάταγμα κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ενώ η χώρα κατήγγειλε «πτήσεις πέντε αμερικανικών μαχητικών σε απόσταση 75 χιλιομέτρων από τις ακτές».

Σε επιστολή της 9ης Οκτωβρίου προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Καράκας υποστήριξε ότι ο «απώτερος σκοπός των ενεργειών των ΗΠΑ είναι να προωθήσουν τη πολιτική τους για αλλαγή καθεστώτος».

Ο κ. Γέντζα τόνισε ότι ο Γενικός Γραμματέας καλεί τα δύο μέρη «να αποκλιμακώσουν την ένταση, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα». Υπενθύμισε ότι οι επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να διεξάγονται «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε για «τον καταστροφικό αντίκτυπο της βίας που προκαλείται από το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα» και επανέλαβε την έκκληση «να αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή».

Ο Αναπ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Ιωάννης Σταματέκος εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή της Καραϊβικής και την αυξανόμενη απειλή της διακίνησης ναρκωτικών.

Επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μόνη βιώσιμη οδό για την ειρηνική επίλυση διαφορών, αξιοποιώντας τα εργαλεία που προβλέπονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και εξέφρασε ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει κάθε διμερή, περιφερειακή και διεθνή προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Επίσης συνεχάρη τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο για τη βράβευση της με το Νόμπελ Ειρήνης, ως μια εμπνευσμένη μορφή δημοκρατίας και ελευθερίας.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας, πρέσβης Σαμουέλ Μονκάδα, προειδοποίησε για ενδεχόμενη επικείμενη ένοπλη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος τη στρατιωτική συγκέντρωση και την κλιμακούμενη ρητορική της Ουάσιγκτον.

Κατήγγειλε τις αμερικανικές επιθέσεις ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ζήτησε τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας και παράλληλα, χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως μέρος μιας «ατζέντας αλλαγής καθεστώτος».

O ΗΠΑ δήλωσαν ότι «η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε επιθετική στάση έναντι των καρτέλ ναρκωτικών και της διακίνησης ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, σύμβουλος Τζον Κέλεϊ ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμη της Αμερικής, όλη τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει αυτά τα καρτέλ ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το πού δραστηριοποιούνται και ανεξάρτητα από το πόσο καιρό έχουν καταφέρει να ενεργούν ατιμώρητα».