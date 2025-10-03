Η αστυνομία του Μάντσεστερ παραδέχεται ότι μπορεί να σκότωσε κατά λάθος ένα από τα θύματα της επίθεσης σε συναγωγή

0

Η αστυνομία λέει ότι μπορεί να πυροβόλησε και να σκότωσε κατά λάθος ένα από τα θύματα της επίθεσης σε συναγωγή

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι αστυνομικοί μπορεί να πυροβόλησαν κατά λάθος δύο θύματα, περιλαμβανομένου ενός που υπέκυψε στα τραύματά του, στην προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής γιορτής του ιουδαϊσμού.

Κατά την επίθεση που διενεργήθηκε χθες, Πέμπτη, δύο άνδρες, ο 53χρονος Έντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτζ, σκοτώθηκαν όταν ένας Βρετανός άνδρας συριακής καταγωγής οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια άρχισε να τους μαχαιρώνει έξω από τη συναγωγή του Χίτον Παρκ στο Μάντσεστερ.

Ο δράστης, τον οποίο ένοπλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν επιτόπου, δεν έφερε πυροβόλο όπλο, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Μάντσεστερ Στιβ Ουάτσον, παρότι ένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν έφερε τραύμα από πυροβολισμό.

«Ως εκ τούτου ο τραυματισμός αυτός μπορεί να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της κατεπείγουσας δράσης που ανέλαβε ένας από τους αστυνομικούς μου προκειμένου να θέσει τέλος σε αυτήν τη μοχθηρή επίθεση», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Ουάτσον.

Ο Ουάτσον είπε πως άλλος ένας πιστός φέρεται να τραυματίστηκε από πυροβολισμό χωρίς να απειλείται η ζωή του, και ότι εκτιμάται πως τα δύο θύματα ήταν κοντά το ένα στο άλλο πίσω από την πόρτα της συναγωγής, καθώς οι πιστοί προσπάθησαν να εμποδίσουν τον επιτιθέμενο να μπει.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος είναι ο 35χρονος Τζιχάντ αλ Σάμι, 35 ετών, και είπε ότι δεν μπόρεσε να βρει αρχεία που να δείχνουν ότι υπήρχαν γι΄αυτόν αναφορές στο κυβερνητικό πρόγραμμα κατά του ριζοσπαστισμού.

Η βρετανική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εντείνει τις προσπάθειες να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό καθώς η εβραϊκή κοινότητα προσπαθεί να συνέλθει από την επίθεση, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επισκέφθηκε το σημείο της επίθεσης και μίλησε με μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Δεν έκανε κάποια δημόσια δήλωση, όμως τόνισε νωρίτερα πως ο αλ Σάμι ήθελε να «επιτεθεί στους Εβραίους επειδή είναι Εβραίοι».

Η αστυνομία κάλεσε επίσης τους διοργανωτές συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί στο Λονδίνο αυτό το Σαββατοκύριακο σε υποστήριξη της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης Palestine Action που έχει τεθεί εκτός νόμου, να την ακυρώσουν ή να την αναβάλουν, λέγοντας ότι θα εκτρέψει αστυνομικές δυνάμεις που χρειάζονται για την προστασία φοβισμένων κοινοτήτων.

Οι διοργανωτές δήλωσαν πως η συγκέντρωση, η τελευταία σε μια σειρά διαδηλώσεων κατά τις οποίες η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 1.500 άτομα, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και ότι είναι επιλογή της αστυνομίας το αν θα κάνει περισσότερες συλλήψεις ανθρώπων «που κρατούν ειρηνικά πικέτες».