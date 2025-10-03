Η βρετανική κυβέρνηση δεσμεύεται να πατάξει τον αντισημιτισμό μετά την αιματηρή επίθεση στο Μάντσεστερ

0

Δράστης της «τρομοκρατικής ενέργειας» ο Τζιχάντ αλ Σάμι

Η κυβέρνηση της Βρετανίας δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού καθώς η εβραϊκή κοινότητα στη χώρα προσπαθεί να συνέλθει από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Βρετανία ότι επιτρέπει έναν ανεξέλεγκτο αντισημιτισμό να εξαπλώνεται στις βρετανικές πόλεις και πανεπιστημιουπόλεις στον απόηχο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο ανδρών που σκοτώθηκαν στην επίθεση χθες, Πέμπτη, σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Πρόκειται για τον 53χρονο Έντριαν Ντόλμπι και τον 66χρονο Μέλβιν Κράβιτζ. Και οι δύο ήταν κάτοικοι της περιοχής.

Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν χθες, Πέμπτη, όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε πεζούς και μετά άρχισε να τους μαχαιρώνει έξω από την συναγωγή του Χίτον Παρκ στο Μάντσεστερ στη βόρεια Αγγλία.

Ο δράστης κατονομάστηκε από την αστυνομία ως ο 35χρονος Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής Τζιχάντ αλ Σάμι, ο οποίος σκοτώθηκε επιτόπου από τα πυρά αστυνομικών.

Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σαμπάνα Μάχμουντ δήλωσε ότι κατανοεί τη δύναμη των συναισθημάτων που βιώνουν όλες οι πλευρές στη σύγκρουση στη Γάζα, αλλά σημείωσε ότι είναι σημαντικό αυτή να μην διαχυθεί προκαλώντας εντάσεις στους βρετανικούς δρόμους.

«Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να κρατήσουμε ασφαλή την εβραϊκή μας κοινότητα», τόνισε η Μάχμουντ στον ραδιοσταθμό Times Radio. «Ο κόσμος θα δει μεγαλύτερη αστυνομική παρουσία σε όλες τις κοινοτικές εγκαταστάσεις –πρωτίστως συναγωγές, αλλά και άλλα μέρη εντός της κοινότητας επίσης».

Ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ στη Βρετανία μετά την επίθεση του Οκτωβρίου του 2023, με επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας να δηλώνουν ότι ζουν με τον τρόμο τακτικών, μεγάλων διαδηλώσεων σε υποστήριξη των Παλαιστινίων σε μεγάλες πόλεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, προωθούν το μίσος σε βάρος των εβραίων.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση μερικές φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έγιναν σε βρετανικές πόλεις, με την αστυνομία να συγκρούεται με διαδηλωτές έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, πράγμα που οδήγησε σε 40 συλλήψεις.

Η Μάχμουντ χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες που έγιναν λίγες μόλις ώρες μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ αντιβρετανικές και ατιμαστικές.

«Θα καλούσα όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες απλώς να κάνουν ένα βήμα πίσω και να δείξουν λίγη ανθρωπιά και λίγη αγάπη προς μια κοινότητα που θρηνεί», τόνισε.

Οι «ήρωες» που απέτρεψαν μια χειρότερη τραγωδία στη συναγωγή

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) ανακοίνωσε ότι τρία ακόμα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας και χαρακτήρισε το συμβάν «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι «επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις» θα αναπτυχθούν σε συναγωγές σε όλη τη χώρα, ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι η «υψηλή επιφυλακή» της αστυνομίας μέσα και γύρω από τις συναγωγές της πρωτεύουσας θα «αυξηθεί».

Ο αρχιραβίνος, Ephraim Mirvis, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν το «τραγικό αποτέλεσμα ενός αμείωτου κύματος μίσους εναντίον των Εβραίων στους δρόμους, στα πανεπιστήμια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού». «Αυτή είναι η μέρα που ελπίζαμε να μην δούμε ποτέ, αλλά που βαθιά μέσα μας ξέραμε ότι θα έρθει», πρόσθεσε.

Μεταξύ των τριών τραυματιών είναι ένας που μαχαιρώθηκε, ένας δεύτερος που χτυπήθηκε από το όχημα και ένας τρίτος που μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο με τραύμα «που πιθανόν προκλήθηκε όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον επιτιθέμενο», σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι άλλοι τρεις ύποπτοι, δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών και μια γυναίκα γύρω στα 60, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι προετοίμαζαν και υποκίνησαν τρομοκρατικές ενέργειες.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας πρόσθεσε ότι ένα ύποπτο αντικείμενο που φορούσε ο δράστης κατά τη διάρκεια του συμβάντος εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν εκρηκτικό.

Είπε επίσης ότι δεν είχε γίνει καμία αναφορά σχετικά με τον Αλ Σάμι στο Prevent, το κυβερνητικό πρόγραμμα κατά της ριζοσπαστικοποίησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, ο Αλ Σάμι εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μικρό παιδί και του χορηγήθηκε η βρετανική υπηκοότητα το 2006 ως ανήλικος.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για ένα αυτοκίνητο που έτρεχε προς πολίτες στις 09:31 το πρωί της Πέμπτης, μετά τις οποίες οι αστυνομικοί κήρυξαν γρήγορα το περιστατικό ως σοβαρό.

Μάρτυρες περιγράφουν πώς το προσωπικό ασφαλείας εμπόδισε τον επιτιθέμενο να μπει στη συναγωγή. Βίντεο από το σημείο της επίθεσης δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να σημαδεύουν με τα όπλα τους έναν άνδρα που βρίσκεται στο έδαφος, προειδοποιώντας τους παρευρισκόμενους ότι ο άνδρας «έχει βόμβα πάνω του» και προτρέποντας τους περαστικούς να απομακρυνθούν.

Στις 09:38, καθώς ο άνδρας προσπαθεί να σηκωθεί, οι αστυνομικοί τον πυροβολούν – μόλις επτά λεπτά μετά την αρχική κλήση στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί, το προσωπικό ασφαλείας της συναγωγής και ο ραβίνος, Ντάνιελ Γουόκερ, έλαβαν επαίνους από τον Βρετανό πρωθυπουργό για την αποτροπή μιας χειρότερης τραγωδίας. Ο ραβίνος και οι φύλακες ασφαλείας στη συναγωγή στο Μάντσεστερ χαρακτηρίστηκαν «ήρωες» από τον Στάρμερ για τις ενέργειές τους όταν το κτίριο δέχτηκε επίθεση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Στίβεν Γουάτσον, επιβεβαίωσε ότι οι πιστοί και το προσωπικό ασφαλείας βοήθησαν να σταματήσουν τον εισβολέα πριν πυροβοληθεί θανάσιμα από τους αστυνομικούς.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι φρουροί ασφαλείας της συναγωγής «απέτρεψαν μια ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία».

Ένας μάρτυρας που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος είπε ότι η προσευχή είχε μόλις αρχίσει όταν συνέβη η επίθεση, αλλά ο ραβίνος, Ντάνιελ Γουόκερ, ο οποίος ηγούνταν της τελετής, παρέμεινε ψύχραιμος και μαζί με άλλους οδήγησε τους πιστούς σε ασφαλές μέρος.

«Είναι αληθινοί ήρωες», πρόσθεσε.