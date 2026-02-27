Επίθεση με πέτρα στα γραφεία του κοινωνικού χώρου «Αντίβαρο» στη Χίο

0

Έσπασαν την τζαμαρία

Σε κεντρικό δρόμο της Χίου έγινε επίθεση με πέτρα στα γραφεία του Κοινωνικού Χώρου Αντίβαρο.

«Αυτή τη φορά και η καταστροφή τμήματος της τζαμαρίας του έρχεται ως φυσική συνέχεια του μισανθρωπισμού και του φασισμού που είδαμε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μετά το πολύνεκρο συμβάν στις 3 του Φλεβάρη και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Ξέρουμε ότι ενοχλούμε φασίστες και μισάνθρωπους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κοινωνικού χώρου, που έχει στο ενεργητικό του παρεμβάσεις σε κοινωνικά θέματα όπως η αντίθεσή του στη λειτουργία των μεταλλείων αντιμονίου, διοργάνωση αντιρατσιστικών φεστιβάλ και συγκεντρώσεων αλλά και συζητήσεις πάνω σε ιστορικά και κοινωνικά θέματα του νησιού, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Επισημαίνεται επίσης ότι «η επίθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες επιθέσεις. Το επανειλημμένο σκίσιμο αφισών, δικών μας και άλλων πολιτικών χώρων, οι σβάστικες σε χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «δείχνουν» ότι το αβγό του φιδιού πάει να ξανασπάσει στη Χίο, κι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Όσο και αν τους ενοχλεί η παρουσία μας δεν θα σιωπήσουμε. Θα παραμείνουμε στο δρόμο, διεκδικώντας τα αυτονόητα: σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας για όλους και όλες», σημειώνεται από τον Κοινωνικό χώρο «Αντίβαρο» που προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων.