Η Έλεν Μίρεν «μάγεψε» το Παρίσι στην Εβδομάδα Μόδας – Βίντεο με την πασαρέλα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, στα 80 της χρόνια, επισκίασε τους πάντες με τη χάρη και την αυτοπεποίθησή της

Η Έλεν Μίρεν (Helen Mirren), πραγματοποίησε μια ακόμη ξεχωριστή εμφάνιση στην πασαρέλα της L'Oréal Paris, τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, στα 80 της χρόνια, επισκίασε τους πάντες με τη χάρη και την αυτοπεποίθησή της καθώς περπάτησε μπροστά από το επιβλητικό Hôtel de Ville.

Φορώντας ένα λαμπερό ασημένιο πουλόβερ με ζιβάγκο και μακριά μανίκια, σε συνδυασμό με μαύρο παντελόνι και σουέτ γάντια επιβεβαίωσε πως το αληθινό στυλ δεν έχει ηλικία. Η εμφάνισή της στην πασαρέλα, ολοκληρώθηκε με μια λεπτή κίνηση των χεριών της.

Helen Mirren strutting her stuff on the L'Oreal Paris catwalk last night – j'adore! ❤️ pic.twitter.com/E9DEn7v2XJ — Good Housekeeping UK (@GHmagazine) September 30, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σόου, η φετινή εκδήλωση είχε στο επίκεντρο τον επαναπροσδιορισμό ενός κλασικού γαλλικού συνθήματος, «Liberté. Egalité. Sororité, μια δυνατή γιορτή της αδελφότητας και της αλληλεγγύης. Γιατί το να πιστεύεις στον εαυτό σου δεν είναι πολυτέλεια, πρέπει να θεωρείται δεδομένο».

Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν επίσης οι 'Άντι ΜακΝτάουελ (Andie Macdowell), Κένταλ Τζένερ (Kendall Jenner), Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria), Σίντι Μπρούνα (Cindy Bruna), Τζίλιαν Άντερσον (Gillian Anderson) και Άζα Ναόμι Κινγκ (Aja Naomi King).

Η Μίρεν, η οποία είναι παγκόσμια πρέσβειρα της L'Oréal Paris εδώ και 10 χρόνια, μίλησε για την εμπειρία της με το διάσημο brand τον περασμένο Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης L'Oréal Paris Women of Worth Honoree, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Όταν η ευκαιρία χτύπησε την πόρτα μου, ήταν μια μεγάλη έκπληξη, γιατί ήμουν ήδη 70 ετών», είπε η σταρ στο περιοδικό PEOPLE. «Και αυτό δεν συμβαίνει συχνά, αλλά ήταν πραγματικά σημάδι της αλλαγής στις αντιλήψεις, της αλλαγής των καιρών και της προόδου που είχαν σημειώσει οι γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια. Εξεπλάγην. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη και γεμάτη τιμή και χαρά», συμπλήρωσε.