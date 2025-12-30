Για δεύτερη εβδομάδα στο Λαϊκό νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης

0

«Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Άχ»

Δύσκολες είναι οι γιορτινές μέρες για τον Χρήστο Βαλαβανίδη, αφού ο ηθοποιός τις περνάει στο νοσοκομείο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός διανύει την 12η συνεχή ημέρα νοσηλείας του.

Χωρίς να γνωστοποιήσει τον ακριβή λόγο της εισαγωγής του, ο Χρήστος Βαλαβανίδης δημοσιεύει τα τελευταία 24ωρα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook σκέψεις και συναισθήματα βρισκόμενος μέσα στο νοσοκομείο.

«Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα” έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 υπογραμμίζοντας πως “η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Άχ».

«10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι. Πες μου, τι θα την κάνεις όλη αυτή τη σοφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια; Θα την κάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας», έγραψε παράλληλα, δυο μέρες νωρίτερα, ο Χρήστος Βαλαβανίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.