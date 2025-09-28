Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι: «Προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους ότι είναι ένας γενναίος στρατιώτης» – Η Ρωσία έπληξε «στρατιωτικούς στόχους»

0

Μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό του Κιέβου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας διεμήνυσε ότι «οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια»

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τις απειλές που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, λέγοντας πως η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και η διαπραγματευτική θέση της επιδεινώνεται.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.

«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα».

Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό».

Η Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα πως έπληξε "στρατιωτικούς στόχους" στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια νυχτερινών βομβαρδισμών με απολογισμό, σύμφωνα με το Κίεβο, τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μεταξύ των αμάχων.

«Χθες το βράδυ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς από αέρα και θάλασσα και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον επιχειρήσεων του στρατιωτικό-βιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται προς συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, όπως και υποδομές στρατιωτικών αεροδρομίων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου.

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, μεταξύ αυτών ένα κορίτσι 12 ετών, από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο.

Η νύχτα στο Κίεβο μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επιδρομή με 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 48 πυραύλους, σύμφωνα με τις επίσημες ουκρανικές αναφορές.

Όπως αναφέρει το Reuters η αεράμυνα κατέρριψε τη συντριπτική πλειονότητα, όμως ο όγκος και η διάρκεια της επίθεσης (άνω των 12 ωρών) άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές.

Πλήγματα αναφέρθηκαν σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες, με πολυκατοικίες να υφίστανται σοβαρές ζημιές από drones, ενώ καρδιολογικό ινστιτούτο επλήγη με θανατηφόρο απολογισμό, όπως αποκαλύπτουν νέα βίντεο που έρχονται στο φως. Οι σειρήνες ακούγονταν διαρκώς, οι εκρήξεις αντηχούσαν σε πολλές γειτονιές και χιλιάδες πολίτες κρύφτηκαν σε υπόγεια και σταθμούς του μετρό, σύμφωνα με το AP.