Θύμωσε ο Τραμπ για την φερόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν

Το Κίεβο διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Μόσχας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δριμύτατα τη φερόμενη ουκρανική επίθεση σε μία από τις κατοικίες του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που έχει διαψευστεί από το Κίεβο, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ θυμωμένος».

«Ξέρετε ποιος μου μίλησε για αυτό; Ο πρόεδρος Πούτιν, νωρίς σήμερα το πρωί. Είπε ότι του επιτέθηκαν. Αυτό δεν είναι καλό. Είμαι πολύ θυμωμένος», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ ενώ υποδεχόταν στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Δεν είναι η σωστή στιγμή. Είναι ένα πράγμα να επιτεθείς επειδή επιτίθενται. Και είναι άλλο πράγμα να επιτεθείς στο σπίτι του», πρόσθεσε.

Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της προεδρικής κατοικίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Το Κίεβο το διέψευσε καταγγέλλοντας το «ψέμα» της Ρωσίας.

Η Ρωσία επανεξετάζει την θέση της

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που λέει ότι εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Ουκρανία διαψεύδει τις ανακοινώσεις της Ρωσίας ότι 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία και κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις συνομιλίες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν του είπε για την επίθεση στην προεδρική κατοικία, πρόσθεσε. Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

Πούτιν: Ο στρατός μας προελαύνει σε όλα τα μέτωπα

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι τα στρατεύματα της Μόσχας «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση» σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία, ιδίως στο Ντονμπάς, στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Τα ρωσικά στρατεύματα «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση, διασπώντας τις άμυνες του εχθρού. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποχωρούν παντού, κατά μήκος της πρώτης γραμμής», σχολίασε ο Πούτιν ύστερα από σύσκεψη που είχε με τη στρατιωτική ηγεσία, συμπληρώνοντας πως η κατάληψη εδαφών σε Ντονμπάς (ανατολικά), Ζαπορίζια και Χερσώνα (νότια) συνεχίζεται «σύμφωνα με το σχέδιο».

Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι τα στρατεύματα της Μόσχας προελαύνουν στην Ουκρανία, καθηλώνοντας στις θέσεις τους τα στρατεύματα του Κιέβου που έχουν αρκεστεί σε αμυντικό ρόλο και σποραδικές αντεπιθέσεις. Ο Γκεράσιμοφ ανέφερε πως από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας πως έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον απολογισμό αυτό από ανεξάρτητες πηγές.