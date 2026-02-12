Ο Τραμπ απειλεί εκ νέου το Ιράν με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν επέλθει συμφωνία

0

Εκτιμάει πως οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν εντός ενός μήνα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα το Ιράν πως θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία στο τέλος των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικές, πολύ τραυματικές (σ.σ. οι συνέπειες)», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εκτιμώντας πως οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν εντός ενός μήνα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Παράλληλα, φέρεται να έχει δοθεί εντολή να πάει και δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο στον Περσικό κόλπο.