Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: O 22χρονος φερόμενος ως δράστης Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε με την τρανς σύντροφό του – «Δεν είχε καμία ιδέα»

«Ένας σωσίας μου πυροβόλησε τον Κερκ, όχι εγώ» – Ο κατηγορούμενος αστειευόταν με φίλους του

Νέες πληροφορίες για τον 22χρονο ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας. Ο Κερκ πυροβολήθηκε στο λαιμό στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε μια εκδήλωση στο Valley University, στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του FBI δήλωσαν στο Fox News Digital ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον ζούσε με την τρανς σύντροφό του, χωρίς όμως να την κατονομάσουν.

Σύμφωνα με αυτούς ο 22χρονος και η σύντροφός του έμεναν σε ένα διαμέρισμα στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα. Οι αξιωματούχοι του FBI δήλωσαν στο Fox News Digital ότι η σύντροφος του Ρόμπινσον συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα του FBI.

The transgender 'partner' of Charlie Kirk's alleged shooter shared a post online appearing to show support for President Joe Biden. Lance Twiggs, a 22-year-old wannabee pro gamer is a roommate of main suspect Tyler Robinson, 22.https://t.co/Pd1raFTYEf pic.twitter.com/w044aO9kyU — Tony De Jonker (@TonyDeJonker) September 14, 2025

«Το άτομο αυτό είναι "εξαιρετικά συνεργάσιμο" και "δεν είχε ιδέα" ότι ο Ρόμπινσον φέρεται να σχεδίαζε να δολοφονήσει τον ιδρυτή της Turning Point USA, είπαν χαρακτηριστικά.

Η τρανς σύντροφος του 22χρονου δεν κατηγορείται επί του παρόντος για καμία εγκληματική δραστηριότητα σε σχέση με τη δολοφονία.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Fox News ότι το FBI είχε μηνύματα κειμένου και άλλες επικοινωνίες μεταξύ του Ρόμπινσον και της σύντροφου του, που βοήθησαν τους πράκτορες του FBI να εντοπίσουν τον φερόμενο δράστη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η τρανς σύντροφος του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης στον Τσάρλι Κερκ κοινοποίησε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην οποία φαίνεται να δείχνει την υποστήριξή της στον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Το διαμέρισμα που μοιραζόταν το ζευγάρι βρισκόταν στην ίδια περιοχή της νότιας Γιούτα όπου ζουν και οι γονείς του Ρόμπινσον, σε απόσταση περίπου τεσσάρων ωρών από το Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ την Τετάρτη με μία σφαίρα από ταράτσα κτιρίου περίπου 200 μέτρα μακριά. Ο Κερκ ήταν 31 ετών, παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Λίγο πριν τη δολοφονία, μέλος του κοινού ρώτησε τον Κερκ: «Ξέρετε πόσοι διεμφυλικοί Αμερικανοί έχουν υπάρξει μαζικοί δολοφόνοι τα τελευταία δέκα χρόνια;». Εκείνος απάντησε: «Πάρα πολλοί». Στην επόμενη ερώτηση, «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν συνολικά στις ΗΠΑ τα τελευταία δέκα χρόνια;», εκείνος απάντησε: «Μετράμε ή όχι και τη βία των συμμοριών;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έπεσε νεκρός.

Πηγή των αρχών ανέφερε ότι ο πατέρας του Ρόμπινσον ήταν εκείνος που τον παρέδωσε, καθώς αναγνώρισε τον γιο του από εικόνες σε βίντεο παρακολούθησης που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI, με εντολή του διευθυντή Κας Πατέλ, κατά τη διάρκεια του 33ωρου ανθρωποκυνηγητού. Όταν ο Ρόμπινσον εμφανίστηκε στο σπίτι του πατέρα του, είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Τότε ο πατέρας του μίλησε με έναν ιερέα που γνώριζε η οικογένεια, πριν τον παραδώσει.

Στο μεταξύ, το τουφέκι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Κερκ βρέθηκε με σφαίρες πάνω στις οποίες υπήρχαν αντιφασιστικά συνθήματα. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι επιγραφές βρέθηκαν σε κάλυκες που βρέθηκαν μαζί με το όπλο κοντά στο πανεπιστημιακό campus.

Σύμφωνα με τον Κοξ, ένας χρησιμοποιημένος και τρεις αχρησιμοποίητοι κάλυκες έφεραν τα γραπτά μηνύματα. Η πληροφορία είχε ήδη διαρρεύσει στα social media από την Πέμπτη το πρωί, μέσα από ένα αρχικό δελτίο της αμερικανικής υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF).

Ο Ρόμπινσον αστειευόταν με φίλους του, λίγο μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών του

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον φέρεται να αστειεύτηκε στην κοινωνική πλατφόρμα Discordμε φίλους του, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ιδρυτή της Turning Point USA, λέγοντας ότι ο «σωσίας» του ήταν αυτός που πυροβόλησε τον συντηρητικό ακτιβιστή.

Είχαν ήδη δημοσιευτεί φωτογραφίες του από το FBI ενώ είχε κηρυχθεί καταζητούμενος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post.

NEW: The day after Charlie Kirk was ass*ssinated, a Discord acquaintance of Tyler Robinson recognized him in the FBI photos, tagging the alleged kiIIer's username with “wya.” Robinson replied within a minute: His “doppelganger,” was trying to “get me in trouble,” according to The… pic.twitter.com/Yd2ycAgCmt — RedWave Press (@RedWave_Press) September 14, 2025

Ο 22χρονος συνομιλούσε με φίλους του στην πλατφόρμα το απόγευμα της Πέμπτης, όταν οι Αρχές έβγαλαν στη δημοσιότητα θολές εικόνες ενός λεπτού νεαρού με σκούρα ρούχα, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπισμού του, όπως ανέφεραν οι New York Times.

Ένας από τους φίλους του διαδικτυακά πρόσεξε ομοιότητα με τη φωτογραφία της Αστυνομίας και τον έκανε tag, γράφοντας «wya» («πού είσαι;») συνοδεία emoji με κρανίο.

Λίγο μετά, ο Ρόμπινσον απάντησε, υποστηρίζοντας απερίφραστα ότι πρόκειται για κάποιον που του μοιάζει, για να «με μπλέξει».