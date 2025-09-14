ΗΠΑ: Δεκάδες Αμερικανοί που επικρίνουν τις απόψεις του Τσάρλι Κερκ χάνουν τις δουλειές τους

0

Πολλοί αναζητούν στο διαδίκτυο όσους γράφουν αρνητικά σχόλια για τον νεκρό ινφλουένσερ

Για την άκρα δεξιά στις ΗΠΑ ο Τσάρλι Κερκ πέθανε ως «μάρτυρας» και οποιαδήποτε κριτική εις βάρος του συντηρητικού ινφλουένσερ πρέπει να τιμωρείται: τις τελευταίες ημέρες δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους έπειτα ακόμη και από μια απλή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό συνέβη με τη Λόρα Σος- Λάιτσι, εργαζόμενη στο κρατικό πανεπιστήμιο του Τενεσί, στις νότιες ΗΠΑ. Την Τετάρτη, λίγο μετά τη δολοφονία του 31χρονου Κερκ στη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, έγραψε στο Facebook: «Το μίσος γεννά μίσος. ΚΑΜΙΑ συμπόνια».

Αμέσως η Ρεπουμπλικάνα γερουσιάστρια Μάρσα Μπλάκμπερν επέκρινε την ανάρτηση: «Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να ντρέπεται (…) Πρέπει να απολυθεί», έγραψε. Και το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την απόλυση της Λάιτσι.

Σε μια ιδιαίτερα πολωμένη χώρα, όπου αυξάνονται τα περιστατικά πολιτικής βίας πολλοί αναζητούν στο διαδίκτυο τους επικριτές του Τσάρλι Κερκ: η φωνή της τραμπικής νεολαίας, με τις απόψεις του υπέρ των όπλων, κατά των αμβλώσεων και κατά των μεταναστών και των μειονοτήτων μετρούσε πολλούς ένθερμους οπαδούς αλλά και πολλούς επικριτές.

Οι υποστηρικτές του Κερκ τώρα αναζητούν τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον επικρίνουν: «Κατεβάστε τη φωτογραφία προφίλ τους, συγκρίνετέ τη με αυτή στο προφίλ τους στο LinkedIn, βρείτε πού δουλεύουν, πάρτε τηλέφωνο του εργοδότες τους και γράψτε κριτική στο Google», προτείνει ο συντηρητικός ινφλουένσερ Τζόι Μαναρίνο.

Από την Τετάρτη εργαζόμενοι σε δημόσια σχολεία, πυροσβέστες, ή ακόμη και στρατιωτικοί έχουν γίνει στόχος τέτοιων καταγγελιών και βρίσκονται ξαφνικά να χάνουν τη δουλειά τους.

Τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καταδίκασε ομόφωνα η αμερικανική πολιτική τάξη. Ωστόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, κατηγόρησε για τη δολοφονία τη «ριζοσπαστική αριστερά».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε από τις υπηρεσίες του να εντοπίσουν τα μέλη του στρατού που κορόιδεψαν ή εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δολοφονία του ιέρακα της χριστιανικής, παραδοσιακής Αμερικής.

Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λάνταου δήλωσε από την πλευρά του ότι «οι αλλοδαποί που εξυμνούν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Αηδίασα βλέποντας ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εξαίρουν (...) ή να υποβαθμίζουν αυτό το γεγονός και έχω δώσει εντολή στους αξιωματούχους μας να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα».

«Παρακαλώ μη διστάσετε να μοιραστείτε μαζί μου τέτοια σχόλια από αλλοδαπούς», πρόσθεσε.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο φερόμενος ως δολοφόνος του Κερκ που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ, πιστεύεται ότι είχε χαράξει αντιφασιστικά μηνύματα στα φυσίγγια του κυνηγετικού του όπλου του. Γι’ αυτόν τον λόγο μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς τον έχει χαρακτηρίσει «ακροαριστερό» δολοφόνο.

Ένας εκπαιδευτικός από την Οκλαχόμα, στις νότιες ΗΠΑ, έγραψε: «Ο Τσάρλι Κερκ πέθανε με τον ίδιο τρόπο που έζησε: αναδεικνύοντας τον χειρότερο εαυτό των ανθρώπων». Έκτοτε, ο εκπαιδευτικός έχει γίνει στόχος έρευνας από το υπουργείο Παιδείας της πολιτείας, το οποίο χαρακτήρισε τα σχόλιά του «αποτρόπαια».

Η ακροδεξιά ινφλουένσερ Λόρα Λούμερ, η οποία φέρεται να ασκεί επιρροή στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, έχει αναχθεί σε βασική ηγέτιδα των προσπαθειών να φιμωθούν οι επικριτές του Κερκ.

Χρησιμοποιώντας screenshots ως αποδεικτικά στοιχεία κατήγγειλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν εργαζόμενο της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών των ΗΠΑ (FEMA), ο οποίος έγραψε στο Instagram ότι «θρηνεί για τον ρατσιστή, ομοφοβικό και μισογύνη» Κερκ.

Η Λούμερ σχολίασε αναφερόμενη σε αυτή την ανάρτηση: «Αυτοί οι άνθρωποι μας μισούν. Δεν έχουν καμία δουλειά να εργάζονται για την κυβέρνηση».

Ο εργαζόμενος έχει τεθεί σε αναγκαστική άδεια για τα «αηδιαστικά και απαράδεκτα» σχόλιά του, ανακοίνωσε η FEMA.

Χθες Σάββατο η Turning Point, η ακροδεξιά οργάνωση νέων που ίδρυσε ο Κερκ, ανακοίνωσε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση – φόρος τιμής στον Κερκ στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Ο χώρος που έχει επιλεγεί είναι ένα στάδιο χωρητικότητας άνω των 63.000 θέσεων.