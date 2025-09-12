Σύμβαση 400 εκατ. λιρών με την Google Cloud σύναψε η Βρετανία πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ

0

Η επένδυση «θα αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη, τη σύναψη κρατικής σύμβασης αξίας 400 εκατομμυρίων λιρών (462 εκατ. ευρώ) με την Google Cloud, στο πλαίσιο έργου για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τις ΗΠΑ, μερικές ημέρες προτού κάνει επίσημη επίσκεψη στη χώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η επένδυση σε άυλες υπηρεσίες πληροφορικής του αμερικανικού κολοσσού «θα αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της εκτενούς εταιρικής σχέσης στα πεδία των πληροφοριών και της ασφάλειας» που υπάρχει ήδη, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών και το υπουργείο Άμυνας θα μπορούν στο πλαίσιο αυτό να χρησιμοποιούν «τις τελευταίες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την Google Cloud, ιδίως στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάλυση δεδομένων και στην κυβερνοασφάλεια», συνεχίζει το κείμενο.

Το Λονδίνο πρόσθεσε ότι η χρήση αυτής της ασφαλούς τεχνολογίας «εγγυάται ότι κρίσιμα δεδομένα του υπουργείου Άμυνας» θα παραμείνουν «υπό τον άμεσο έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιοποιήθηκε ενώ δεν απομένει ούτε μία εβδομάδα προτού επισκεφθεί τη Βρετανία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ (17η-18η Σεπτεμβρίου). Αναμένεται να τον συνοδεύουν επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών εταιρειών των κλάδων της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

Θα πρόκειται για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη στη χώρα του ενοίκου του Λευκού Οίκου, μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια. Κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κάνει δύο επίσημες επισκέψεις στη χώρα.