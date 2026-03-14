Ντόναλντ Τραμπ: Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε καταστρέψει το 100% του ιρανικού στόλου

0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν.

«Πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από τις προσπάθειες του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνδυασμό με τις ΗΠΑ, προκειμένου να μείνουν τα Στενά ανοικτά και ασφαλή», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχουμε ήδη καταστρέψει 100% τις ιρανικές στρατιωτικές ικανότητες, όμως τους είναι εύκολο στείλουν ένα ή δύο ντρόουν, να ποντίσουν μία νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο μικρής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό», υπογράμμισε επίσης ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Ας ελπίσουμε πως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι (…) θα στείλουν πλοία στην περιοχή προκειμένου τα Στενά του Χορμούζ να μην απειλούνται πλέον από μια χώρα πλήρως αποκεφαλισμένη», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης πως «εν αναμονή», οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τις ιρανικές ακτές και να στοχοθετούν το ναυτικό του Ιράν.

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα ανοίξουμε σύντομα τα Στενά του Χορμούζ», τόνισε.

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει εάν οποιαδήποτε χώρα συμφώνησε να στείλει πλοία.

Χθες, ο Τραμπ είπε πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο στρατηγικής σημασίας στενό του Χορμούζ.