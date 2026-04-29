Δριμεία επίθεση του Τραμπ στον Μερτς σχετικά με το Ιράν – «Δεν προκαλεί έκπληξη που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα»

«Δεν ξέρει τι λέει»

Στην αντεπίθεση πέρασε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επικρίσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ χειρίστηκαν την κρίση με το Ιράν.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς νομίζει πως είναι ΟΚ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Δεν ξέρει τι λέει», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διαστρεβλώνοντας τη θέση του Μερτς ο οποίος έχει υπογραμμίσει πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», ανέφερε ο Τραμπ. «Δεν προκαλεί έκπληξη που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο…», συνέχισε.

Χθες Δευτέρα, ο καγκελάριος Μερτς έκρινε πως η ιρανική ηγεσία προσπαθεί να ταπεινώσει τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική εξόδου. «Οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν στρατηγική. Δεν διακρίνω αυτή τη στιγμή ποια στρατηγική εξόδου σκοπεύουν να επιλέξουν, ιδίως καθώς οι Ιρανοί διαπραγματεύονται προφανώς πολύ επιδέξια – ή απλώς πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται καθόλου. Έτσι, ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μάρσμπεργκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.